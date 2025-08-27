Znana profesor zrównała z ziemią kampanię Trzaskowskiego. Takich słów jeszcze nie było

- Karol Nawrocki konsekwentnie podtrzymuje wizerunek szeryfa. Trudno się dziwić, bo to dało efekty. W mojej opinii, to właśnie z tym wizerunkiem KO przegrała wybory prezydenckie – oceniła prof. Pietrzyk-Zieniewicz.

"Polacy zawsze chcieli takiego charyzmatycznego wodza dusz"

Politolog podkreśliła, że Polacy od zawsze pragnęli charyzmatycznego lidera, który potrafi przemówić do ich serc. W jej opinii, to właśnie ten element zadecydował o sukcesie Nawrockiego i porażce Trzaskowskiego. Profesor Pietrzyk-Zieniewicz nie kryła swojego rozczarowania kampanią wyborczą Rafała Trzaskowskiego, nazywając ją wprost "spapraną". W porównaniu do konsekwentnego wizerunku Nawrockiego, kampania Trzaskowskiego wydawała się chaotyczna i niespójna.

Zobacz: PILNE! Adam Niedzielski trafił do szpitala! Były minister zdrowia miał zostać pobity!

- To już chyba teraz widać. Jeśli w ogóle mówić o jakiejś kreacji wizerunku pana Trzaskowskiego, to przepraszam... No sorry, idzie wypieszczone dziecko Warszawki, chłopiec z bardzo dobrego domu, świetnie wykształcony. A po drugiej stronie: jeden z nas, twardy gość, który - jak to mawia jedna z moich sąsiadek - fajny facet i wykształcony, i dyrektor, i w mordę potrafi dać. I to się naprawdę podoba - tłumaczyła.

Czy Donald Tusk zbawi Polskę?

Profesor Pietrzyk-Zieniewicz odniosła się również do roli Donalda Tuska w polskiej polityce. Jej zdaniem, mimo oczekiwań, nikt nie potrafi skutecznie "narysować" wizerunku Tuska, co utrudnia mu zdobycie szerszego poparcia. - Donald Tusk miał być zbawcą, ale nikt go nie umie narysować – zaznaczyła. - Marketing polityczny to jest sztuka myślenia w cudzych głowach. To nie jest tak, że to, co się podoba otoczeniu pana premiera, to jest to, co się będzie podobało Polakom – zauważyła ekspertka.

Galeria poniżej: Trzaskowski z żoną spali między fotelami w busie na podłodze. "Nie zawsze jest idealnie"

Sonda Czy Donald Tusk ponosi odpowiedzialność za przegraną Trzaskowskiego? Tak. Nie. Częściowo. Trzaskowski sam zawinił.