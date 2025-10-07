Znana posłanka zawieszona w prawach członka klubu KO!

Posłanka Klaudia Jachira została zawieszona w prawach członka klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.

Powodem zawieszenia mają być, jak przekazała posłanka, poprawki dotyczące świadczenia 800 plus dla rodzin, które złożyła ona przy okazji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Jachira uważa, że jej działania przyczyniły się do wznowienia dyskusji o 800 plus, co ją cieszy.

Posłanka Klaudia Jachira przekazała w mediach społecznościowych, że została zawieszona w prawach członka klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Za co? Jak relacjonuje posłanka decyzja o zawieszeniu ma mieć związek ze złożonymi przez nią poprawkami do projektu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy:

Trzy tygodnie temu przy okazji ustawy o pomocy Ukrainkom i Ukraińcom, złożyłam poprawki sprawiające, że świadczenie 800+ przysługiwałoby tylko tym polskim rodzinom, w których chociaż jeden rodzic jest aktywny zawodowo. Poprawki nie znalazły większości w Sejmie, ja zostałam za to zawieszona przez klub KO - napisała na X posłanka.

Jak dodała cieszy ją, że wokół świadczenia znów jest głośno i toczy się dyskusja. Jej zdaniem może to doprowadzić do zakończenia z "z bezsensownym popisowskim rozdawnictwem": - Ale ta potrzebna dyskusja rozpoczęła się, i dobrze! Tym bardziej się ucieszyłam, słysząc, że temat wraca, a dyskusja o zmianach w świadczeniu 800+ dotarła nawet do rządu! Jak widać kropla drąży skałę, a te poprawki były taką właśnie kroplą, która może sprawić, że skończymy z bezsensownym popisowskim rozdawnictwem. Pomoc z publicznych pieniędzy powinna iść do najbardziej potrzebujących lub powinniśmy inwestować je w rozwiązania systemowe.

CZYTAJ: Będą cięcia 800 plus i innych świadczeń? Ekspert tłumaczy sytuację budżetową państwa

Przypomnijmy, że we wrześniu Sejm przyjął nowelizację niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zakłada ona m.in. przedłużenie do 4 marca 2026 r. legalności pobytu obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną, oraz uszczelnienie systemu otrzymywania świadczeń przez cudzoziemców, w tym powiązanie wypłat „800 plus” z aktywnością zawodową.