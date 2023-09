Znamy kolejność odpowiadania na pytania w niedzielnej debacie "Super Expressu". Szykują się ogromne emocje!

QUIZ. Dokończ słynne cytaty Lecha Wałęsy. "Ani be, ani me, ani...". Tylko mistrzowie zdobędą komplet

Debata pod hasłem „Najważniejsze wybory”, organizowana przez „Super Express”, za każdym razem budzi ogromne emocje wśród uczestników i widzów. Co niedzielę w studiu pojawiają inni politycy, gotowi przekonać do swoich racji wyborców w batalii na żywo. Każdy z nich reprezentuje jeden z sześciu ogólnopolskich komitetów wyborczych: Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi, Lewicy, Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców. Biorący udział w naszej gorącej debacie mają zaledwie po 60 sekund, by odpowiadać na zadawane im pytania. Sami także mogą zadawać sobie nawzajem podchwytliwe pytania. Debata przewiduje cztery rundy poświęcone różnym ważnym tematom. Co ważne tu obowiązujące reguły są twarde, a przestrzegania ich pilnują prowadzący w studiu. W najbliższą niedzielę będą to dziennikarze "Super Expressu" Tomasz Walczak i Jacek Prusinowski.

Już po losowaniu! Znamy kolejność

Na zakończenie piątkowego wydania „Expressu Biedrzyckiej” w obecności swoich gości Kamila Biedrzycka tradycyjnie już wylosowała kolejność, w jakiej 1 października uczestnicy naszej debaty będą wywoływani do odpowiedzi. Tym razem kolejność będzie następująca:

1. Trzecia Droga - Jacek Protasiewicz

2. Lewica - Marcelina Zawisza

3. Prawo i Sprawiedliwość - Józefa Szczurek-Żelazko

4. Bezpartyjni Samorządowcy - Jakub Szczepański

5. Koalicja Obywatelska - Marzena Okła-Drewnowicz

6. Konfederacja - Michał Wawer

Warto przypomnieć, że w czasie debaty uczestnicy będą również odpowiadać na losowe z 20 pytań nadesłanych przez widzów, a na zakończenie debaty każdy z uczestników będzie mieć 90 sekund na podsumowanie. Jak zawsze emocje będą sięgać zenitu! Zapraszamy do oglądania w niedzielę 1 października o godz. 18 na naszej stronie SE.pl, na naszym fanpage’u na Facebooku i na naszym kanale w serwisie YouTube. Tego nie wolno przegapić!

