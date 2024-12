Znamy już wszystkich kandydatów na prezydenta RP! Kto z nich zastąpi Andrzeja Dudę?

Co się dzieje z Marcinem Romanowskim? Pojawiły się nowe tropy. Niektóre szokują!

Ujawnianie nazwisk kolejnych polityków, którzy będą ze sobą konkurować w wyborach prezydenckich 2025, wzbudzało wiele emocji. Nic dziwnego, w końcu jedna z tych osób zastąpi Andrzeja Dudę po dwóch kadencjach. Na kogo Polacy będą mogli głosować?

Wszyscy kandydaci na prezydenta 2025

Jako pierwszy swój udział w wyborach prezydenckich ogłosił Sławomir Mentzen z Konfederacji. Niektórzy mogli być zaskoczeni tą decyzją, bowiem wydawało się, że to Krzysztof Bosak będzie kandydował, tak jak było w 2020 roku.

Kolejnym kandydatem jest marszałek Sejmu Szymon Hołownia z Polski 2050. W tym przypadku wiele kontrowersji wywołało określenie się przez niego jako kandydata niezależnego. Niektórzy zarzucali, że jako lider partii nie może być niezależny, sam polityk jednak uważa, że nie będzie uzależniony od żadnego lidera ugrupowania. Podkreśla także, że jest opcją spoza sporu między PiS-em a PO.

7 grudnia KO oficjalnie zaprezentowała swojego kandydata - prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, który w prawyborach pokonał zdecydowaną większością głosów ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Warto przypomnieć, że podczas wyborów prezydenckich 2020 dostał się do drugiej tury, gdzie nieznacznie przegrał z Andrzejem Dudą.

Jego najpoważniejszym konkurentem jest bezpartyjny Karol Nawrocki cieszący się poparciem PiS. "Namaścił" go sam prezes Jarosław Kaczyński. Prezes IPN do tej pory nie był związany z polityką, a w swojej kampanii pokazuje między innymi swoje zamiłowanie do uprawiania sportu. Polityczni oponenci z kolei wytykają mu rzekome kontakty z osobami ze świata przestępczego.

14 grudnia poznaliśmy kolejnego kandydata na prezydenta: prezesa Ogólnopolksiej Federacji "Bezpartyjni Samorządowcy" Marka Wocha.

Najpóźniej swoją kandydatkę zaprezentowała Lewica. 15 grudnia oficjalnie zapowiedzieli, że będzie nią wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat. Warto przypomnieć, że polityczka startowała w wyborach samorządowych w kwietniu 2024 roku na stanowisko prezydenta Warszawy. Zajęła wówczas szóste miejsce z wynikiem 12,86 proc.

Po raz kolejny w wyborach prezydenckich udział weźmie także Marek Jakubiak z Wolnych Republikanów. Polityk i przedsiębiorca startował także w 2020 roku, zdobywając wówczas 0,17 proc, głosów, co dało mu 8 miejsce wśród 11 kandydatów.

