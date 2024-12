Minister Wieczorek przeprasza za "nieumyślne błędy" w oświadczeniu majątkowym

co dalej?

Co się dzieje z Marcinem Romanowskim? Pojawiły się nowe tropy. Niektóre szokują!

Dariusz Wieczorek, to polityk, który może pochwalić się niemałym majątkiem. Ma razem z żoną: dom na działce, dwa gospodarstwa rolne, domek letniskowy oraz cztery mieszkania. Oświadczeniu majątkowemu polityka przyjrzeli się dziennikarze Wirtualnej Polski. I jak przyznali, dopatrzyli się nieścisłości:

- Szkopuł w tym, że w najnowszym oświadczeniu majątkowym, złożonym marszałkowi Sejmu 25 kwietnia 2024 r, Wieczorek zapomniał o niektórych składnikach majątku. W oświadczeniu nie zawarł wartego ok. 30 tys. zł miejsca garażowego oraz dwuhektarowej działki wartej kilkadziesiąt tys. zł. - napisano w artykule na temat polityka, co wywołało burzę!

CZYTAJ: PiS chce odwołania ministra nauki! Błaszczak nazwał Wieczorka "grabarzem polskiej nauki"

- Wszystko wskazuje na to, że minister nauki nie chciał ukryć majątku, lecz po prostu nie wypełnił poprawnie oświadczenia, bo pomyliły mu się jednostki miary - dodała "Wirtualna Polska". Portal przywołał przy tym słowa prawnika, który stwierdził, że nie powinno to stanowić okoliczności łagodzącej, ponieważ jeśli obywatel pomyli się, wypełniając dokument przesyłany np. urzędowi skarbowemu, to poniesie konsekwencje omyłki. Prawnik zauważył też, że od polityka należy jednak wymagać więcej.

Dariusz Wieczorek zabrał głos po publikacji o oświadczeniu majątkowym. Przeprosił

Dariusz Wieczorek zareagował na doniesienia portalu. W sieci umieścił oświadczenie dotyczące publikacji. Jak napisał, chciałby przeprosić za nieumyślne błędy, które pojawiły się w oświadczeniu majątkowym:

W związku z artykułem opublikowanym dzisiaj (16 grudnia) na portalu Wirtualnej Polski, chciałbym przeprosić za nieumyślne błędy, które pojawiły się w moim oświadczeniu majątkowym. Równocześnie zdecydowanie podkreślam, że jako polityk o lewicowej wrażliwości nie tylko rozumiem, ale też mocno doceniam rolę oświadczeń majątkowych polityków dla transparentności i uczciwości życia publicznego w naszym kraju. Dlatego też niezwłocznie dokonam poprawek oczywistych błędów pisarskich w tekście oświadczenia oraz dopiszę ponownie brakującą informację o miejscu parkingowym przynależnym do posiadanego przeze mnie mieszkania. Dziękuję za zwrócenie uwagi na zaistniałe w oświadczeniu majątkowym pomyłki. Oświadczenia składam od wielu lat, są one analizowane przez organy do tego upoważnione, zawsze bez zbędnej zwłoki wyjaśniam wszystkie zastrzeżenia.

Premier Tusk zabiera głos ws. Wieczorka

Na temat Dariusza Wieczorka głos zabrał także premier Donald Tusk: - Czas na decyzję w sprawie ministra Dariusza Wieczorka. Będę dzisiaj o tym rozmawiał z przewodniczącym Nowej Lewicy - napisał na X szef rządu.

Oświadczenie ws. dzisiejszej publikacji w Wirtualnej Polsce. pic.twitter.com/mBHsQN3SSS— Dariusz Wieczorek (@wieczorekdarek) December 16, 2024