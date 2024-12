Co się dzieje z Marcinem Romanowskim? Pojawiły się nowe tropy. Niektóre szokują!

Ścigany parlamentarzysta może też sam zgłosić się do władz kraju, w którym przebywa, i wystąpić o azyl jako +prześladowany politycznie+. Wtedy - w areszcie albo na wolności - będzie czekał na decyzję tamtejszego sądu. Może go to uchronić przed powrotem do kraju lub przedłużyć czas jego powrotu. Ale niesie też ryzyko: jeśli sąd za granicą uzna, że Romanowski jest ścigany zgodnie z prawem, to będzie to wzmacniało argumenty polskiej prokuratury - dodała "Gazeta Wyborcza".