Polacy blokują granicę z Niemcami. „Rozkazy rządu Tuska”? Minister reaguje

Tłum na granicy z Niemcami. Wzięli polskie flagi

Niemal 200 osób zgromadziło się przy granicy polsko-niemieckiej w Lubieszynie. Uczestnicy protestu blokują drogę krajową nr 10, poruszając się po przejściu dla pieszych. Demonstracje mają na celu zwrócenie uwagi rządzących na problem bezpieczeństwa w związku z pojawiającymi się falami migrantów z zachodniej granicy. – Przyjechaliśmy, żeby sprawdzić, czy faktycznie to, co jest opisywane w mediach społecznościowych, dzieje się naprawdę. Nie my to powinniśmy tutaj robić, ale jest to sygnał dla rządzących – wskazuje jeden z protestujących.

Jak relacjonuje portal „Służby w akcji”, wielu obcokrajowców, którzy zostali objęci nadzorem w naszym kraju, nie pojawia się w wyznaczonych miejscach oraz nie ma z nimi kontaktu. Informacje nieoficjalnie potwierdzić mieli z portalem funkcjonariusze Straży Granicznej. – Jak ich szukać, jak ich dane są wątpliwe, adresu zamieszkania nie mają, nic o nich praktycznie nie wiemy, nie licząc świstka papieru przekazanego przez służby niemieckie. Całkowicie rozumiemy rozgoryczenie funkcjonariuszy – piszą dziennikarze serwisu na platformie „X”.

Zwracając migrantów do Polski, niemieckie władzę powołują się na tzw. rozporządzenie dublińskie. Zgodnie z art. 13, jeśli cudzoziemiec dostał się na terytorium UE nielegalnie, odpowiedzialność za rozpatrzenie wniosku o ochronę międzynarodową spada na pierwsze państwo członkowskie, do którego dana osoba przybyła.

Sobotnie protesty wywołały szereg spekulacji wśród polityków. Krytykę w stornę rządzących wyraził m.in. lider Konfederacji Sławomir Mentzen.

– Polska Straż Graniczna powinna pilnować granicy z Niemcami, tak by ci nie podrzucali nam imigrantów. Zamiast tego pomaga Niemcom w pilnowaniu, żeby imigranci nie dostali się z Polski do Niemiec i w przerzucaniu nam imigrantów. Straż nie robi tego z własnej woli, wykonuje rozkazy rządu Tuska. Pytanie tylko, dlaczego Tusk dba o niemieckie, a nie o polskie interesy? – alarmował Sławomir Mentzen.

Głos z rządu. Siemoniak uspokaja: rozkazy udokumentowane

Do sprawy odniósł się minister spraw wewnętrznych i administracji, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Wskazał, że Straż Graniczna należycie wykonuje swoje ustawowe zadania w celu ochrony polskiej granicy. – Nie ma żadnych rozkazów rządu Tuska", aby było inaczej. To nieprawda. Służby mundurowe działają w sposób formalny i udokumentowane są rozkazy od góry do dołu. Posłowie mogą to sprawdzić – nie mamy nic do ukrycia – poinformował polityk i zaapelował o wsparcie do funkcjonariuszy.

– Jeśli ktoś chce bronić granic i spełnia wymogi, niech wstąpi do tej formacji. Akurat na „rozkaz rządu Tuska" tworzymy 1500 nowych etatów w SG. Straż Graniczna jest bardzo twardym partnerem dla służb państw sąsiednich. Uderza w polskich oficerów sugerowanie, że działają w cudzym interesie. Tak nie jest i tak nigdy nie będzie. Tak jak zapowiadał premier Tusk prawdopodobne jest wprowadzenie kontroli na granicy z Niemcami. Jesteśmy przygotowani na takie działania. Użyjemy wszystkich dostępnych środków dla bezpieczeństwa Polski – zaznaczył Tomasz Siemoniak.

– Nie róbcie polityki na bezpieczeństwie Polski. Nie atakujcie Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej i naszych służb specjalnych, szczególnie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nie ten czas, nie to miejsce! – zaapelował do polityków opozycji.

Sonda Czy zgadzasz się z oceną Tomasza Siemoniaka? Tak Nie