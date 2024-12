Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sedno Sprawy 16.12.2024

M. Błaszczak o ukrywającym się Romanowskim: "Mam pewność, że nie będzie uczciwego procesu"

Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak mówił, że jego zdaniem Marcin Romanowski jest przedmiotem nagonki. - Przeczytałem, że jakaś grupa policjantów wyspecjalizowanych w ściganiu przestępców, morderców zajmuje się tropieniem ministra Romanowskiego no to pomyślałem sobie w jakim kraju my żyjemy - mówił polityk PIS w "Sednie Sprawy"