Znamy gości "Debaty Europejskiej". Oni porozmawiają o Zielonym Ładzie już w niedzielę 26 maja

Politolożka: CPK to dla rządu twardy orzech do zgryzienia

Wybory do Parlamentu Europejskiego zbliżają się wielkimi krokami. Przed pójściem do urn 9 czerwca warto zapoznać się z kandydatami i programami poszczególnych partii. Pomoże w tym nasza "Debata Europejska", gdzie w szranki staną przedstawiciele sześciu najważniejszych komitetów wyborczych! Gospodarzem niedzielnej debaty będzie Jacek Prusinowski, prowadzący "Sedno sprawy" i "Wieczornego Expressu". Tematem przewodnim programu będzie Zielony Ład, który jest szczególnie interesujący, ważny, ale też wzbudza skrajne emocje.

W debacie udział wezmą: Marta Wcisło (55 l.) z Koalicji Obywatelskiej, Robert Biedroń (48 l.) z Lewicy, Patryk Jaki (39 l.), europoseł Suwerennej Polski, Ewa Zajączkowska-Hernik (34 l.), która będzie reprezentowała Konfederację, Michał Kobosko (56 l.) - jako przedstawiciel Trzeciej Drogi, a także Janusz Korwin-Mikke (82 l.) kandydujący z Bezpartyjnych Samorządowców.

Uczestnicy zmierzą się w czterech rundach, z których każda będzie mieć inne zasady. W pierwszej każdy z uczestników będzie odpowiadał a to samo pytanie dotyczące Zielonego Ładu. W drugiej uczestnicy będą zadawać sobie wzajemnie po trzy pytania, mogą to być pytania dotyczące dowolnej tematyki. Runda trzecia to losowanie z puli 20 wcześniej nadesłanych przez widzów pytań, a runda czwarta to podsumowanie.

"Debatę Europejską" można oglądać już od godz. 20:00 na kanale "Super Expressu" na You Tube oraz na Se.pl. Zapraszamy.

i Autor: SE/Robert Trojanowski