i Autor: PAP/Paweł Supernak

dlaczego zdecydowano o zmianach?

Zmienili datę "Marszu Patriotów"! Tusk podjął decyzję po rekomendacji Trzaskowskiego

Donald Tusk zaprosił Polaków do wzięcia udziału w "Marszu Patriotów", który ma pokazać siłę demokracji i jednocześnie być odpowiedzią na zapowiadany przez PiS i Jarosława Kaczyńskiego "Wielki marsz" 12 kwietnia. Pierwotnie marsz zwołany przez premiera miał się odbyć 11 maja, na tydzień przed wyborami prezydenckimi. Kandydat KO w tych wyborach, Rafał Trzaskowski zaproponował jednak, by termin zmieć. Przystał na to Tusk i wyznaczył "Marsz Patriotów" na 25 maja, czyli tydzień po pierwszej turze wyborów i jednocześnie tydzień przed drugą turą.