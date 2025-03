i Autor: PAP/Szymon Pulcyn Jarosław Kaczyński w szpitalu. Na co choruje znany polityk?

O co chodzi?

Jarosław Kaczyński wzywa wszystkich patriotów! Szykuje się wielki marsz

Prezes PiS Jarosław Kaczyński od czasu, gdy założył konto na Twitterze, co jakiś czas komentuje w sieci najważniejsze polityczne wydarzenia. Tym razem jednak postanowił wykorzystać swoje internetowe zasięgi do wezwania patriotów na wielki marsz. O co chodzi?