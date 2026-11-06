Zmiany w rządzie Tuska po rozmowach z Hołownią! Oni będą nowymi wiceministrami. Jeden z nich był niedawno widziany w knajpce

Z medialnych doniesień wynika, że do grona wiceministrów wejdą dwaj politycy Polski 2050. Jako pierwsze powiadomiło o sprawie RMF FM, podając, że posłowie Polski 2050 Łukasz Osmalak i Bartosz Romowicz mogą trafić na stanowiska wiceministrów. Kwestia ta miała zostać uzgodniona między Donaldem Tuskiem a Szymonem Hołownią. Oficjalne podpisanie nominacji przez premiera ma nastapić w drugiej połowie listopada, podaje radio, a doniesienia te potwierdził w TOK Fm minister Dariusz Klimczak mówiąc: - Przygotowuję wniosek do premiera o powołanie Łukasza Osmalaka na wiceministra infrastruktury.

Kim jest Bartosz Romowicz?

Bartosz Romowicz to młody polityk, który ostatnio gościł na łamach "Super Expressu" jako jeden z bohaterów tekstu: Posłowie Polski 2050 poparli nocną prohibicję... i poszli się napić [ZDJĘCIA] - Poseł to zwykły człowiek i też ma prawo się spotkać się ze znajomymi i przy tym wypić drinka, oczywiście po pracy - mówił nam Bartosz Romowicz.

Z wykształcenia prawnik i ekonomista, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na obu kierunkach. Ukończył studia doktoranckie na tej uczelni na kierunku prawo. Wykładowca akademicki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w latach 2026 - 2023. Absolwent studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku rachunkowość i finanse, gdzie obronił pracę dyplomową o roli skarbnika w jednostkach samorządu terytorialnego. Posiada tytuł zawodowy Master of Business Administration (MBA). Posiada certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Od grudnia 2014 r. do października 2024 r. Burmistrz Ustrzyk Dolnych. 15 października 2023 r. wybrany Posłem na Sejm RP.

Kim jest Łukasz Osmalak?

Łukasz Osmalak to były samorządowiec, był radnym powiatu mikołowskiego, jest wolontariuszem i społecznikiem. W październiku 2023 r. został wybrany posłem na Sejm RP X kadencji uzyskując 19 616 głosów. Z wykształcenia jest magistrem informatyki w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Bielsku – Białej.

Biedrzycka Expressem | 06.11.2026