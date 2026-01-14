Zmiana na czele GITD. Artur Czapiewski odwołany przez premiera

W środę14 stycznia roku doszło do istotnej zmiany kadrowej w Inspekcji Transportu Drogowego. Artur Czapiewski, który objął stanowisko Głównego Inspektora Transportu Drogowego zaledwie na początku roku, został odwołany z pełnionej funkcji. Decyzja ta, podjęta przez premiera Donalda Tuska na wniosek Ministra Infrastruktury Dariusza Klimczaka, kończy jego krótką misję na czele instytucji.

Informację o odwołaniu przekazał sam Artur Czapiewski w oficjalnym komunikacie.

- Dzisiaj dobiegła końca moja misja na stanowisku Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Na wniosek Ministra Infrastruktury Dariusza Klimczaka, premier Donald Tusk podjął decyzję o odwołaniu mnie z zajmowanego stanowiska - napisał Czapiewski.

W swoim oświadczeniu Czapiewski skierował słowa uznania do swoich współpracowników, dziękując im za zaangażowanie i ciężką pracę. "Za trud wkładany w realizację obowiązków służbowych, za codzienne podejmowanie wyzwań związanych z realizacją zadań ITD oraz wkład w utrwalanie dobrego wizerunku naszej instytucji wśród uczestników rynku przewozów drogowych" – podkreślił.

Osiągnięcia ITD

Były szef GITD zwrócił uwagę na efektywność działań instytucji pod jego kierownictwem, wskazując na rekordowe wyniki.

- Dzięki Waszej pracy wyniki działalności ITD są najlepsze od początku działania tej instytucji. To z kolei potwierdza, że dzięki naszemu zaangażowaniu realnie wpływamy na poprawę warunków wykonywania przewozów drogowych, ograniczenie nieuczciwej konkurencji, ochronę infrastruktury drogowej, co bezpośrednio przekłada się na polepszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego – dodał Czapiewski.

Krótka kadencja i doświadczenie zawodowe

Artur Czapiewski pełnił funkcję Głównego Inspektora Transportu Drogowego od 10 stycznia 2024 roku, zastępując na tym stanowisku Alvina Gajadhura. Jego związek z Inspekcją Transportu Drogowego sięga początków jej funkcjonowania. W latach 2007-2012 kierował Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Bydgoszczy. Następnie, w latach 2012-2016, pracował w strukturach Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, pełniąc funkcje takie jak naczelnik Delegatury i Dyrektor Biura Spraw Wewnętrznych. W ostatnich latach zdobywał doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w Zarządzie Dróg Miejskich w Warszawie oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, gdzie kierował Departamentem Transportu.

