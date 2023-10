Zmiana godziny rozpoczęcia debaty w TVP! Ujawniono, kto ją poprowadzi!

KO vs. premier! Złożyli zawiadomienie do prokuratury na Morawieckiego

Jak informowaliśmy w poniedziałek, osoby nie wiedzące jeszcze, na kogo oddać głos w nadchodzących wyborach parlamentarnych, będą mogli zobaczyć debatę w TVP. Do wszystkich zarejestrowanych komitetów wyborczych trafiły już zaproszenia ze strony Telewizji Polskiej do wzięcia w niej udziału! Oznacza to, że weźmie w niej udział sześć osób: przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Trzeciej Drogi, Konfederacji oraz Bezpartyjnych Samorządowców. Ugrupowania same zdecydują, kto konkretnie weźmie udział w dyskusji. Początkowo mówiono, że debata odbędzie się w poniedziałek, 9 października o godz. 21. Okazuje się jednak, że debata rozpocznie się jednak kilka godzin wcześniej!

Jak donosi Onet.pl, w siedzibie TVP trwa w środę spotkanie dotyczące zasad debaty. Z ustaleń portalu wynika, że wbrew informacji umieszczonej na zaproszeniu rozesłanym ogólnopolskim komitetom wyborczym, starcie polityków odbędzie się jednak o godzinie 18.30, a nie o 21. W czasie godziny do rozpoczęcia "Wiadomości" każdy komitet ma mieć w sumie siedem minut do wykorzystania w debacie, gdzie będzie sześć pytań, a dodatkowo każdy z polityków będzie miał do dyspozycji 60 sekund na tzw. swobodną wypowiedź. Nie przewidziano pytań zadawanych przez samych uczestników (ani pytań internautów, jak w przypadku debat "Super Expressu", gdzie na ostatnią z nich zapraszamy już w niedzielę, 8 października o godzinie 18).

Kto ma poprowadzić debatę? Jak twierdził Onet, do zadania tego władze TVP wytypowały Michała Rachonia oraz Annę Bogusiewicz-Grochowska (nową prowadząca "Wiadomości").

Poniedziałkowa debata odbędzie się nie w siedzibie TVP, ale w studiu przy Wale Miedzeszyńskim w Warszawie.