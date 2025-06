Zmasowany atak na Donalda Tuska w koalicji! Wiceminister grzmi: "Nie zdzierżę wymiotów"

Zastanawiające słowa Andrzeja Dudy! Zapytali go o to, czy zostanie premierem. Odpowiedział!

Wzywają premiera do dymisji

Sygnał do ataku na premiera dał Marek Sawicki (67 l.). Doświadczony polityk PSL narzeka na stan realizacji obietnic. Błędy Donaldowi Tuskowi (67 l.) wytyka też Joanna Mucha (49 l.) z Polski 2050, a Michał Kamiński (53 l.) wprost wezwał go do dymisji. - Nie stało się nic, żeby koalicja przestała funkcjonować, ale stało się wszystko, by na jej czele przestał stać Donald Tusk – grzmi senator PSL. - To walka o to, żeby Donald Tusk nie miał całkowitej władzy - mówi politolog dr Bartłomiej Machnik.

Relacje w koalicji rządzącej od początku były bardzo napięte. Jednak do tej pory spierano się głównie o konkretne rozwiązania, projekty ustaw, czy kierunki reform. Teraz po przegranych wyborach ruszyła walka o wpływy, a razem z nią festiwal oskarżeń. - Formuła rządu z premierem Tuskiem już się wyczerpała – powiedział ludowiec Marek Sawicki.

I właśnie z obozu Trzeciej Drogi słychać najwięcej krytycznych wobec koalicjantów głosów. - Po co minister od powodzi sprzed roku? Po co w resortach 7 wiceministrów? - retorycznie pyta marszałek Szymon Hołownia (49 l.). Za rozliczanie premiera zabrała się też Joanna Mucha, ale najostrzej zrobił to Michał Kamiński.

- Nie wierzył, że Nawrocki wygra i nawyzywał go od alfonsów i nie wierzył, że Trump wygra i nawyzywał go od agentów KGB. Ktoś taki jest w stanie prowadzić skuteczną polską politykę? - zastanawiał się w Polsat News wicemarszałek Sejmu.

Kołodziejczak straszy koalicję: "Weźcie się do roboty, bo odjeżdżam z rządu"

Kołodziejczak broni Tuska

Sam Donald Tusk milczy, ale w jego obronie stanął między innymi Michał Kołodziejczak (37 l.). - Nie zdzierżę wymiotów Michał Kamińskiego z PSL na premiera Donalda Tuska i mieszania z błotem sztabu Trzaskowskiego - grzmi wiceminister rolnictwa.

Tymczasem jak mówi politolog dr Bartłomiej Machnik obserwujemy tarcia, które mają miejsce oid dłuższego czasu, tyle, że nie wyciągano ich na światło dzienne.

- To walka o to, żeby Donald Tusk nie miał całkowitej władzy i ta walka trwa na całego. Warto zwrócić uwagę na fakt, że po wyborach premier ma zdecydowanie gorsze karty i koalicjanci będą chcieli wykorzystać jego słabość – uważa politolog. Dzisiaj odbędzie się spotkanie liderów partii koalicyjnych w sprawie nowej umowy i rekonstrukcji rządu.

