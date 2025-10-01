Zły znak dla Donalda Tuska! Najnowszy sondaż nie ucieszy premiera

Najnowszy sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej" wskazuje, że Koalicja Obywatelska (28,7%) wyprzedza Prawo i Sprawiedliwość (28,1%), a Konfederacja utrzymuje stabilną trzecią pozycję z poparciem 13,4%.

Do Sejmu weszłoby pięć ugrupowań: KO, PiS, Konfederacja, Lewica (7,6%) oraz Konfederacja Korony Polskiej (5,7%), natomiast PSL, Polska 2050 i Partia Razem znalazły się poniżej progu wyborczego.

Prof. Marek Migalski komentuje, że nastąpiła zmiana lidera, PiS straciło na rzecz Konfederacji, a badanie potwierdza polityczny koniec Szymona Hołowni i jego partii.

W porównaniu do poprzedniego sondażu z 4 września, KO odnotowała wzrost poparcia, a PiS, Konfederacja i Lewica zanotowały spadek.

W najnowszym badaniu IBRiS przeprowadzonym dla "Rzeczpospolitej", Koalicja Obywatelska zyskuje na popularności, osiągając 28,7% poparcia, co plasuje ją na pierwszym miejscu. Tuż za nią, z niewielką stratą, znajduje się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 28,1%. Na trzecim miejscu niezmiennie utrzymuje się Konfederacja, która uzyskała 13,4% głosów.

Zgodnie z wynikami sondażu, do Sejmu weszłoby pięć ugrupowań. Oprócz wspomnianej trójki, próg wyborczy przekraczają również Lewica z poparciem 7,6% oraz Konfederacja Korony Polskiej (część Konfederacji) z wynikiem 5,7%. Zaskakujące jest to, że pod progiem wyborczym znalazły się ugrupowania koalicyjne Donalda Tuska: Polskie Stronnictwo Ludowe z 4,1% poparcia, Polska 2050 Szymona Hołowni z zaledwie 1% oraz Partia Razem z 2,6%. Takie wyniki z pewnością nie ucieszą premiera Donalda Tuska.

Prof. Marek Migalski o wynikach

Politolog z Uniwersytetu Śląskiego, prof. Marek Migalski, analizując wyniki sondażu, zwrócił uwagę na pewną nowość.

- Wszystko jest prawie jak było, oprócz pozycji partii Grzegorza Brauna. Mamy zmianę lidera, bo ostatnie wybory wygrało PiS. KO bierze to, co miała dwa lata temu. PiS straciło na rzecz Konfederacji. Mamy system naczyń połączonych między tymi ugrupowaniami - ocenił.

Profesor Migalski zwrócił również uwagę na znaczący spadek poparcia dla ugrupowania Szymona Hołowni, stwierdzając, że badanie "potwierdza polityczny koniec Szymona Hołowni i jego partii oraz pokazuje, że skończył się czas Hołowni w polityce."

Porównanie z poprzednimi wynikami

W porównaniu do poprzedniego sondażu IBRiS z 4 września, Koalicja Obywatelska odnotowała wzrost poparcia, co pozwoliło jej objąć prowadzenie. Wówczas PiS miało 30,6%, KO 29,9%, Konfederacja 15,1%, a Lewica 8%. Zauważalny jest spadek poparcia dla PiS, Konfederacji i Nowej Lewicy. Zgodnie z konstytucyjnym harmonogramem, kadencja Sejmu trwa cztery lata. Następne wybory parlamentarne powinny odbyć się jesienią 2027 roku, chyba że dojdzie do wcześniejszych rozwiązań.

