W Platformie już myślą, jak zabrać ludzi Hołowni! Znamy kulisy tej sprawy

Jacek Prusinowski
Jacek Prusinowski
2025-10-01 5:07

Jak wynika z naszych informacji kierownictwo Platformy Obywatelskiej ma już plany na przeciągnięcie do siebie posłów Polski 2050. Aplikowanie Szymona Hołowni (49 l.) na ważne stanowisko w ONZ i możliwość jego całkowitego rozbratu z polityką sprawiają, że partia, którą stworzył może się stać łatwym politycznym łupem dla największego z koalicjantów. - Jest plan, żeby pierwszych posłów od Hołowni powitać na naszym kongresie zjednoczeniowym z Nowoczesną i Inicjatywą Polską – mówi nam polityk KO.

  • PO ma plan, aby przeciągnąć posłów Polski 2050 do swoich szeregów, wykorzystując możliwość odejścia Szymona Hołowni do ONZ.
  • Politycy spodziewają się pierwszych transferów jeszcze w tym roku.
  • Czy osłabiona partia Hołowni przetrwa? Dowiedz się, co czeka Polskę 2050!

Nadzieja na przetrwanie w polityce

To wariant przećwiczony już z Nowoczesną. Część posłów zmieniła klubową przynależność, a osłabiona w ten sposób partia na trwałe została podporządkowana Platformie. Historia Polski 2050 może być podobna. - Jeżeli posłowie PL 2050 będą stać razem to mogą przeżyć , a jak dadzą się podzielić partia zniknie. Serce mówi, że PL2050 przetrwa, rozum, że Tusk wyciągnie część posłów – mówi były senator tej partii Jacek Bury (58 l.).

Z kolei nasz rozmówca z KO twierdzi, że pierwsze transfery powinny mieć miejsce już w tym roku. - O chętnych nie będzie trudno. Dajemy im nadzieję na przetrwanie w polityce i kolejną kadencję w Sejmie. PL 2050, a tym bardziej bez Hołowni na czele, to już gwarantowany zjazd pod próg wyborczy – nie ma wątpliwości nasz rozmówca z Platformy Obywatelskiej. 

Klub Polski 2050 liczy 30 posłów. Na niedawnym głosowaniu w sprawie CPK 9 zagłosowało za tym by dalej pracować na prezydenckim projektem. To pokazuje jak mało spójna już teraz jest ta formacja – słyszmy od posła KO.

Hołownia chce do ONZ

Szymon Hołownia potwierdził złożenie aplikacji na prestiżowe stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. Funkcja ta wiąże się z roczną pensją netto rzędu 250-270 tysięcy dolarów, wolną od podatku, oraz bogatym pakietem benefitów. Jeśli Hołownia obejmie to stanowisko, czeka go globalna kariera z ogromną odpowiedzialnością i przywilejami. Wynagrodzenie w ONZ jest zwolnione z podatku dochodowego, a dodatkowo powiększone o specjalne dodatki związane z kosztami życia w Genewie.

