W Platformie już myślą, jak zabrać ludzi Hołowni! Znamy kulisy tej sprawy

PO ma plan, aby przeciągnąć posłów Polski 2050 do swoich szeregów, wykorzystując możliwość odejścia Szymona Hołowni do ONZ.

Politycy spodziewają się pierwszych transferów jeszcze w tym roku.

Nadzieja na przetrwanie w polityce

To wariant przećwiczony już z Nowoczesną. Część posłów zmieniła klubową przynależność, a osłabiona w ten sposób partia na trwałe została podporządkowana Platformie. Historia Polski 2050 może być podobna. - Jeżeli posłowie PL 2050 będą stać razem to mogą przeżyć , a jak dadzą się podzielić partia zniknie. Serce mówi, że PL2050 przetrwa, rozum, że Tusk wyciągnie część posłów – mówi były senator tej partii Jacek Bury (58 l.).

Z kolei nasz rozmówca z KO twierdzi, że pierwsze transfery powinny mieć miejsce już w tym roku. - O chętnych nie będzie trudno. Dajemy im nadzieję na przetrwanie w polityce i kolejną kadencję w Sejmie. PL 2050, a tym bardziej bez Hołowni na czele, to już gwarantowany zjazd pod próg wyborczy – nie ma wątpliwości nasz rozmówca z Platformy Obywatelskiej.

Klub Polski 2050 liczy 30 posłów. Na niedawnym głosowaniu w sprawie CPK 9 zagłosowało za tym by dalej pracować na prezydenckim projektem. – To pokazuje jak mało spójna już teraz jest ta formacja – słyszmy od posła KO.

Hołownia chce do ONZ

Szymon Hołownia potwierdził złożenie aplikacji na prestiżowe stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. Funkcja ta wiąże się z roczną pensją netto rzędu 250-270 tysięcy dolarów, wolną od podatku, oraz bogatym pakietem benefitów. Jeśli Hołownia obejmie to stanowisko, czeka go globalna kariera z ogromną odpowiedzialnością i przywilejami. Wynagrodzenie w ONZ jest zwolnione z podatku dochodowego, a dodatkowo powiększone o specjalne dodatki związane z kosztami życia w Genewie.

