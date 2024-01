i Autor: Grzegorz Jakubowski/KPRP

Zły początek roku Andrzeja Dudy. Wyniki tego badania szalenie mu się nie spodobają

Nowy rok, nowy sondaż CBOS-u, który mierzy zaufanie społeczne do czołowych polskich polityków. Organizowane co miesiąc badanie w styczniu 2024 roku przynosi bardzo niepokojące wieści dla polityków PiS. Z największą nieufnością spotyka się prezes partii Jarosław Kaczyński i były premier Mateusz Morawiecki. Również prezydent Andrzej Duda nie ma wielu powodów do zadowolenia!