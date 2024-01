Prezes PiS "zostanie zmuszony do odejścia"?! Konkretne scenariusze, eksperci nie mają złudzeń

Prof. Dudek o przyszłości Kaczyńskiego

- Jeżeli zdrowie pozwoli prezesowi Kaczyńskiemu sprawować tę funkcję, to do wyborów prezydenckich będzie kierował PiS-em – mówił w rozmowie z Onetem historyk i politolog prof. Antoni Dudek z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. - Natomiast jeśli dojdzie do katastrofy, a katastrofą byłby brak kandydata PiS w drugiej turze wyborów prezydenckich, to być może wtedy w partii pojawi się na tyle silny opór przeciwko Kaczyńskiemu, że on zostanie zmuszony do odejścia - stwierdził. Podkreślił przy tym, że wielkie zmiany w polskim systemie partyjnym zawsze dokonywały się za sprawą wyborów prezydenckich.

- Kaczyński to polityk, który kompletnie już nie ma gdzie odejść. I on sobie zdaje sprawę, że jego całe życie właściwie opiera się na prezesowaniu PiS. Proszę sobie wyobrazić prezesa Kaczyńskiego na emeryturze idącego do sklepu. Kto będzie go chronił w tym sklepie? To jest człowiek, którego ochrona dzisiaj kosztuje co najmniej kilkaset tysięcy złotych miesięcznie. On z emerytury tych kilkuset tysięcy złotych nie wyda na swoją ochronę osobistą. W związku z tym ja śmiem wątpić w plany emerytalne prezesa Kaczyńskiego w najbliższej przyszłości - ocenił bezkompromisowo.

Brutalniejsza wizja dr Oczkosia

Ekspert ds. marketingu politycznego przekonuje, że PiS po przegranych wyborach ma coraz większy problem. - Być może rzeczywiście do prezesa docierają głosy, że trzeba zacząć łagodzić przekaz. Nie wierzę jednak, że Kaczyński potrafi się zmienić. Zmiana narracji jest bardzo trudna dla Jarosława Kaczyńskiego. Zemsta na Tusku to jego życie i interes polityczny. Natura prezesa ciągnie do tego, by być polityczną anarchistą, by do końca "dojechać Tuska", by doprowadzić do nowych wyborów. Ale z drugiej strony, taka strategia jest przeciwskuteczna dla PiS. Partia ma ten feler, że bez Kaczyńskiego nie istnieje, a z Kaczyńskim nie da się wygrać. To jest trochę jak grecka tragedia, bo nie ma dobrego wyjścia - mówił portalowi dr Mirosław Oczkoś.

Jakby tego było mało, jest on zdania, że prezesa PiS polityczna emerytura może dosięgnąć znacznie wcześniej. Jak stwierdził, "jeśli PiS przegra wyraźnie w sejmikach, to Kaczyński nie będzie miał wyjścia i będzie musiał abdykować".

