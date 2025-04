Antoni Macierewicz na egzaminie na prawo jazdy! Wiemy, jak sobie poradził

Antoni Macierewicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, po raz kolejny nie zdołał zdać egzaminu teoretycznego na prawo jazdy. Do próby przystąpił we wtorek w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD) w Piotrkowie Trybunalskim. Według lokalnych mediów, to już druga próba polityka, który nie pojawił się na pierwszym wyznaczonym terminie. Niepowodzenie na egzaminie teoretycznym uniemożliwiło mu przystąpienie do części praktycznej.

Prawo jazdy Antoniego Macierewicza

Utrata prawa jazdy przez Macierewicza to konsekwencja jego niebezpiecznej jazdy po Warszawie w październiku ubiegłego roku. Został on zatrzymany za szereg wykroczeń, w tym rozmowę przez telefon podczas jazdy, wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i najechanie na podwójną linię ciągłą. Rzecznik MSWiA informował wówczas o nałożeniu na posła mandatów na łączną kwotę 1800 zł i 21 punktów karnych. Szef MSWiA Tomasz Siemoniak określił zachowanie Macierewicza jako "groźne dla bezpieczeństwa narodowego". Sam Macierewicz twierdził, że rozmawiał przez telefon, gdy samochód stał, ale zadeklarował gotowość poniesienia konsekwencji, jeśli rzeczywiście dopuścił się wykroczeń.

Śledztwo w sprawie programu "Karkonosze"

Problemy Macierewicza nie ograniczają się jedynie do kwestii drogowych. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie jego działań związanych z programem "Karkonosze", dotyczącym zakupu samolotów do tankowania w powietrzu. Zawiadomienie w tej sprawie złożył przewodniczący Komisji ds. zbadania wpływów rosyjskich i białoruskich, gen. bryg. Jarosław Stróżyk. Śledztwo dotyczy podejrzenia doprowadzenia do nieprzystąpienia Polski do tego międzynarodowego programu, co miało negatywnie wpłynąć na zdolności Sił Zbrojnych RP i strategiczne bezpieczeństwo państwa. Za to przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

W naszej galerii zobaczysz żonę Antoniego Macierewicza:

Sonda Jak oceniasz działalność Antonie Macierewicza jako polityka? Dobrze Źle