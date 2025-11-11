Złożono życzenia Polakom w imieniu Donalda Trumpa: "Oddajemy hołd bohaterom wolności”

- Amerykański ambasador złożył Polakom życzenia w imieniu Donalda Trumpa.
- Wpis opublikowano z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
- „Ameryka oddaje hołd historii i bohaterom Polski” – napisał Tom Rose.
- Do wpisu dołączono zdjęcie polskiej flagi w blasku słońca.
„Ameryka oddaje hołd Waszej historii”
We wpisie opublikowanym na platformie X (dawniej Twitter) ambasador Tom Rose podkreślił znaczenie więzi między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Napisał:
„W imieniu Prezydenta Trumpa składamy narodowi polskiemu najserdeczniejsze życzenia z okazji Święta Niepodległości! Ameryka oddaje hołd Waszej historii, bohaterom i niezłomnemu przywiązaniu do wolności.”
Beata Szydło porusza w Święto Niepodległości. „Niepodległa Polska była dziełem wszystkich”
Wspólna historia i sojusz
W Dniu Niepodległości Polska tradycyjnie otrzymuje gratulacje od przywódców i ambasadorów z całego świata. Słowa Toma Rose’a to kontynuacja długiej tradycji amerykańskiego wsparcia dla Polski, sięgającej czasów Tadeusza Kościuszki i Kazimierza Pułaskiego, bohaterów walk o wolność obu narodów.
W relacjach polsko-amerykańskich często podkreśla się wspólne wartości, przywiązanie do demokracji, suwerenności i wolności jednostki. W ostatnich latach współpraca między Polską a USA dotyczy nie tylko bezpieczeństwa, ale także energetyki i obrony.
Symboliczny obraz wolności
Wpis ambasadora Toma Rose’a ilustruje zdjęcie powiewającej biało-czerwonej flagi oświetlonej promieniami słońca. Fotografia stała się symbolem przesłania, jakie amerykańska ambasada chciała przekazać w tym dniu, szacunku dla polskiej historii i odwagi w walce o wolność.
Dyplomatyczne gesty i polityczne znaczenie
Wypowiedź amerykańskiego ambasadora zwraca uwagę nie tylko ze względu na symbolikę, ale i kontekst polityczny. Donald Trump, obecny prezydent USA, wielokrotnie podkreślał swoje uznanie dla Polski i jej roli w strukturze NATO. Wpis Toma Rose’a można więc odczytać jako gest umocnienia przyjaźni między Polską a Stanami Zjednoczonymi, szczególnie w dniu, gdy Polacy świętują odzyskanie niepodległości.