Złożono życzenia Polakom w imieniu Donalda Trumpa: "Oddajemy hołd bohaterom wolności”

Amerykański ambasador złożył Polakom życzenia w imieniu Donalda Trumpa.

Wpis opublikowano z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

„Ameryka oddaje hołd historii i bohaterom Polski” – napisał Tom Rose.

Do wpisu dołączono zdjęcie polskiej flagi w blasku słońca.

„Ameryka oddaje hołd Waszej historii”

We wpisie opublikowanym na platformie X (dawniej Twitter) ambasador Tom Rose podkreślił znaczenie więzi między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Napisał:

„W imieniu Prezydenta Trumpa składamy narodowi polskiemu najserdeczniejsze życzenia z okazji Święta Niepodległości! Ameryka oddaje hołd Waszej historii, bohaterom i niezłomnemu przywiązaniu do wolności.”

Wspólna historia i sojusz

W Dniu Niepodległości Polska tradycyjnie otrzymuje gratulacje od przywódców i ambasadorów z całego świata. Słowa Toma Rose’a to kontynuacja długiej tradycji amerykańskiego wsparcia dla Polski, sięgającej czasów Tadeusza Kościuszki i Kazimierza Pułaskiego, bohaterów walk o wolność obu narodów.

W relacjach polsko-amerykańskich często podkreśla się wspólne wartości, przywiązanie do demokracji, suwerenności i wolności jednostki. W ostatnich latach współpraca między Polską a USA dotyczy nie tylko bezpieczeństwa, ale także energetyki i obrony.

Symboliczny obraz wolności

Wpis ambasadora Toma Rose’a ilustruje zdjęcie powiewającej biało-czerwonej flagi oświetlonej promieniami słońca. Fotografia stała się symbolem przesłania, jakie amerykańska ambasada chciała przekazać w tym dniu, szacunku dla polskiej historii i odwagi w walce o wolność.

Dyplomatyczne gesty i polityczne znaczenie

Wypowiedź amerykańskiego ambasadora zwraca uwagę nie tylko ze względu na symbolikę, ale i kontekst polityczny. Donald Trump, obecny prezydent USA, wielokrotnie podkreślał swoje uznanie dla Polski i jej roli w strukturze NATO. Wpis Toma Rose’a można więc odczytać jako gest umocnienia przyjaźni między Polską a Stanami Zjednoczonymi, szczególnie w dniu, gdy Polacy świętują odzyskanie niepodległości.

