Beata Szydło porusza w Święto Niepodległości. „Niepodległa Polska była dziełem wszystkich”

Weronika Fakhriddinova
2025-11-11 10:27

Była premier Beata Szydło uczciła Narodowe Święto Niepodległości wpisem, w którym przypomniała o jedności ponad podziałami politycznymi w 1918 roku. Jak podkreśliła, wolna Polska narodziła się dzięki wspólnej pracy liderów różnych środowisk – od Piłsudskiego i Dmowskiego, po Paderewskiego, Witosa i Daszyńskiego.

Beata Szydło

i

Autor: ART SERVICE / SUPER EXPRESS/ Shutterstock
  • Beata Szydło opublikowała patriotyczny wpis z okazji 11 listopada.
  • Przypomniała, że niepodległość była efektem współpracy ludzi o różnych poglądach.
  • W poście wymieniła m.in. Piłsudskiego, Dmowskiego, Witosa, Daszyńskiego i Paderewskiego.
  • Wpis spotkał się z dużym zainteresowaniem użytkowników platformy X.

„Mieli różne wizje Polski, lecz łączyła ich wolność”

Była premier w swoim wpisie na platformie X (dawniej Twitter) podkreśliła, że odzyskanie niepodległości w 1918 roku było efektem wspólnej pracy przywódców z różnych obozów politycznych. Wymieniła m.in. Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Jędrzeja Moraczewskiego i Wincentego Witosa – polityków o skrajnie różnych poglądach, których połączył jeden cel: wolna Polska.

„Socjaliści, konserwatyści, narodowcy – działania ich wszystkich złożyły się na triumf wolnej Polski. Mieli różne wizje, spierali się ze sobą, lecz wszyscy mieli w swoich sercach i umysłach niepodległą Polskę” – napisała Beata Szydło.

Polityczny spór, który zrodził wolność

W swoim wpisie była premier przypomniała także, że w 1918 roku różnice ideowe nie stanowiły przeszkody w budowie niepodległego państwa. Podkreśliła, że mimo podziałów, liderzy różnych obozów potrafili współpracować, kiedy w grę wchodziła przyszłość kraju.

Prezydent Nawrocki z żoną Martą oddali hołd Ojcom Niepodległości. Kancelaria pokazała wzruszający film

Patriotyczna grafika i emocjonalny ton

Do swojego wpisu Beata Szydło dołączyła grafikę przedstawiającą trzech ojców niepodległości, Piłsudskiego, Dmowskiego i Paderewskiego na tle biało-czerwonej flagi.

W połączeniu z prostym, ale symbolicznym hasztagiem #11listopada 🇵🇱, wpis nawiązuje do historycznego znaczenia daty, która jednoczy wszystkich Polaków niezależnie od poglądów. Wpis szybko zyskał setki reakcji i udostępnień, a internauci zwracali uwagę na jego stonowany, patriotyczny ton.

Jedność ponad podziałami – przesłanie na dziś

Beata Szydło, choć dziś jedna z czołowych postaci Prawa i Sprawiedliwości, w tym dniu odłożyła polityczne różnice na bok, skupiając się na wspólnocie. W swoim wpisie przypomniała, że wolność nie była darem, ale wspólnym wysiłkiem pokoleń.

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości takie słowa nabierają wyjątkowego znaczenia, zwłaszcza w roku, gdy Polska obchodzi 106. rocznicę odzyskania niepodległości.

Poniżej galeria zdjęć: Złożenia wieńców przed pomnikami Ojców Niepodległości: Wincentego Witosa, Ignacego Jana Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego i Marszałka Józefa Piłsudskiego.

27 zdjęć
Express Biedrzyckie - BRODZIŃSKA-MIROWSKA
