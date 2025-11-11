Beata Szydło porusza w Święto Niepodległości. „Niepodległa Polska była dziełem wszystkich”

Beata Szydło opublikowała patriotyczny wpis z okazji 11 listopada.

Przypomniała, że niepodległość była efektem współpracy ludzi o różnych poglądach.

W poście wymieniła m.in. Piłsudskiego, Dmowskiego, Witosa, Daszyńskiego i Paderewskiego.

Wpis spotkał się z dużym zainteresowaniem użytkowników platformy X.

„Mieli różne wizje Polski, lecz łączyła ich wolność”

Była premier w swoim wpisie na platformie X (dawniej Twitter) podkreśliła, że odzyskanie niepodległości w 1918 roku było efektem wspólnej pracy przywódców z różnych obozów politycznych. Wymieniła m.in. Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Jędrzeja Moraczewskiego i Wincentego Witosa – polityków o skrajnie różnych poglądach, których połączył jeden cel: wolna Polska.

„Socjaliści, konserwatyści, narodowcy – działania ich wszystkich złożyły się na triumf wolnej Polski. Mieli różne wizje, spierali się ze sobą, lecz wszyscy mieli w swoich sercach i umysłach niepodległą Polskę” – napisała Beata Szydło.

Polityczny spór, który zrodził wolność

W swoim wpisie była premier przypomniała także, że w 1918 roku różnice ideowe nie stanowiły przeszkody w budowie niepodległego państwa. Podkreśliła, że mimo podziałów, liderzy różnych obozów potrafili współpracować, kiedy w grę wchodziła przyszłość kraju.

Prezydent Nawrocki z żoną Martą oddali hołd Ojcom Niepodległości. Kancelaria pokazała wzruszający film

Patriotyczna grafika i emocjonalny ton

Do swojego wpisu Beata Szydło dołączyła grafikę przedstawiającą trzech ojców niepodległości, Piłsudskiego, Dmowskiego i Paderewskiego na tle biało-czerwonej flagi.

W połączeniu z prostym, ale symbolicznym hasztagiem #11listopada 🇵🇱, wpis nawiązuje do historycznego znaczenia daty, która jednoczy wszystkich Polaków niezależnie od poglądów. Wpis szybko zyskał setki reakcji i udostępnień, a internauci zwracali uwagę na jego stonowany, patriotyczny ton.

Jedność ponad podziałami – przesłanie na dziś

Beata Szydło, choć dziś jedna z czołowych postaci Prawa i Sprawiedliwości, w tym dniu odłożyła polityczne różnice na bok, skupiając się na wspólnocie. W swoim wpisie przypomniała, że wolność nie była darem, ale wspólnym wysiłkiem pokoleń.

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości takie słowa nabierają wyjątkowego znaczenia, zwłaszcza w roku, gdy Polska obchodzi 106. rocznicę odzyskania niepodległości.

Poniżej galeria zdjęć: Złożenia wieńców przed pomnikami Ojców Niepodległości: Wincentego Witosa, Ignacego Jana Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego i Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku było efektem wspólnej pracy liderów i członków różnych stronnictw politycznych. Piłsudski, Dmowski, Paderewski, ale też Daszyński, Moraczewski, Witos. Socjaliści, konserwatyści, narodowcy – działania ich wszystkich złożyły się… pic.twitter.com/T8KgnimKBj— Beata Szydło (@BeataSzydlo) November 11, 2025

