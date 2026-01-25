Złote korki Tuska podbijają WOŚP! Kwota zwala z nóg

34. Finał WOŚP (25 stycznia 2026 r.) skupia się na wsparciu diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u dzieci, a politycy aktywnie włączają się w zbiórkę.

Aukcja premiera Donalda Tuska (złote korki piłkarskie i spotkanie w KPRM) osiągnęła już zawrotną kwotę.

Ministrowie również wystawiają atrakcyjne przedmioty i spotkania, np. przejażdżka rowerowa z Radosławem Sikorskim czy obiad z Waldemarem Żurkiem.

Wśród innych unikatowych aukcji znalazł się lot widokowy z ministrem Marcinem Kulaskiem oraz propozycje od marszałków Sejmu i Senatu.

WOŚP 2026: politycy ruszyli z aukcjami

W niedzielę 25 stycznia 2026 roku odbywa się 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczna zbiórka koncentruje się na ważnym celu: wsparciu diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u dzieci. Do działań WOŚP dołączyli także politycy, a wśród najgłośniejszych propozycji znalazła się aukcja przygotowana przez premiera Donalda Tuska, która w krótkim czasie przyciągnęła ogromne zainteresowanie.

Aukcja Donalda Tuska: złote korki i spotkanie w KPRM

Jedną z najmocniej komentowanych propozycji podczas WOŚP 2026 stały się złote korki piłkarskie, które na licytację przekazał Donald Tusk. W pakiecie znalazła się także możliwość spotkania z premierem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zainteresowanie aukcją okazało się imponujące. Jak podaje serwis gazeta.pl, w niedzielę przed godz. 16 oferta premiera osiągnęła kwotę 115 500,00 zł.

Przejażdżka z Sikorskim i obiad z Żurkiem

Nie tylko szef rządu wsparł aukcje. Wśród propozycji pojawiła się również możliwość aktywnego spędzenia czasu z Radosławem Sikorskim. Licytowana była przejażdżka rowerowa z ministrem spraw zagranicznych, a jej stan na godz. 16 wynosił 63 750 zł.

Na liście znalazła się też bardziej kameralna oferta, czyli obiad z ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem. Ta aukcja – według danych z godz. 16 – osiągnęła poziom 25 250 zł.

Lot z Marcinem Kulaskiem

W tegorocznych aukcjach WOŚP pojawiła się również propozycja dla tych, którzy wolą emocje w powietrzu. Trwa licytacja lotu z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Marcinem Kulaskiem. W opisie akcji podkreślono jej nieformalny charakter oraz możliwość rozmowy bez dystansu. Organizatorzy przekazali też szczegóły trasy: 3-godzinny lot widokowy samolotem Cessna182T z lotniska EPPG Kąkolewo (koło Grodziska Wielkopolskiego) w stronę wybrzeża Bałtyku.

Aukcje WOŚP 2026: Czarzasty, Kidawa-Błońska i unikatowe propozycje

Do licytacji dołączyli również przedstawiciele parlamentu. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wystawił na aukcję ilustrowany egzemplarz powieści „Miłość w czasach zarazy” autorstwa Gabriela Garcii Marqueza, a także śniadanie w Gabinecie Marszałkowskim oraz zwiedzanie Sejmu.

Z kolei marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska zaoferowała możliwość wylicytowania konstytucji oraz kalendarza na 2026 rok z autografem.

