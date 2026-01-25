Złote korki Tuska podbijają WOŚP! Kwota zwala z nóg

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
Marta Kowalska
2026-01-25 18:15

Trwa 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do działań WOŚP dołączyli także politycy, wystawiając na aukcje przedmioty oraz spotkania, które szybko zaczęły osiągać wysokie kwoty. Wśród najgłośniejszych propozycji znalazła się aukcja przygotowana przez premiera Donalda Tuska, który wystawił złote korki piłkarskie.

Donald Tusk

i

Autor: AKPA
Polityka SE Google News
  • 34. Finał WOŚP (25 stycznia 2026 r.) skupia się na wsparciu diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u dzieci, a politycy aktywnie włączają się w zbiórkę.
  • Aukcja premiera Donalda Tuska (złote korki piłkarskie i spotkanie w KPRM) osiągnęła już zawrotną kwotę.
  • Ministrowie również wystawiają atrakcyjne przedmioty i spotkania, np. przejażdżka rowerowa z Radosławem Sikorskim  czy obiad z Waldemarem Żurkiem.
  • Wśród innych unikatowych aukcji znalazł się lot widokowy z ministrem Marcinem Kulaskiem oraz propozycje od marszałków Sejmu i Senatu.

WOŚP 2026: politycy ruszyli z aukcjami

W niedzielę 25 stycznia 2026 roku odbywa się 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczna zbiórka koncentruje się na ważnym celu: wsparciu diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u dzieci. Do działań WOŚP dołączyli także politycy, a wśród najgłośniejszych propozycji znalazła się aukcja przygotowana przez premiera Donalda Tuska, która w krótkim czasie przyciągnęła ogromne zainteresowanie.

Aukcja Donalda Tuska: złote korki i spotkanie w KPRM

Jedną z najmocniej komentowanych propozycji podczas WOŚP 2026 stały się złote korki piłkarskie, które na licytację przekazał Donald Tusk. W pakiecie znalazła się także możliwość spotkania z premierem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zainteresowanie aukcją okazało się imponujące. Jak podaje serwis gazeta.pl, w niedzielę przed godz. 16 oferta premiera osiągnęła kwotę 115 500,00 zł. 

Przejażdżka z Sikorskim i obiad z Żurkiem

Nie tylko szef rządu wsparł aukcje. Wśród propozycji pojawiła się również możliwość aktywnego spędzenia czasu z Radosławem Sikorskim. Licytowana była przejażdżka rowerowa z ministrem spraw zagranicznych, a jej stan na godz. 16 wynosił 63 750 zł.

Na liście znalazła się też bardziej kameralna oferta, czyli obiad z ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem. Ta aukcja – według danych z godz. 16 – osiągnęła poziom 25 250 zł.

Lot z Marcinem Kulaskiem

W tegorocznych aukcjach WOŚP pojawiła się również propozycja dla tych, którzy wolą emocje w powietrzu. Trwa licytacja lotu z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Marcinem Kulaskiem. W opisie akcji podkreślono jej nieformalny charakter oraz możliwość rozmowy bez dystansu. Organizatorzy przekazali też szczegóły trasy: 3-godzinny lot widokowy samolotem Cessna182T z lotniska EPPG Kąkolewo (koło Grodziska Wielkopolskiego) w stronę wybrzeża Bałtyku. 

Aukcje WOŚP 2026: Czarzasty, Kidawa-Błońska i unikatowe propozycje

Do licytacji dołączyli również przedstawiciele parlamentu. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wystawił na aukcję ilustrowany egzemplarz powieści „Miłość w czasach zarazy” autorstwa Gabriela Garcii Marqueza, a także śniadanie w Gabinecie Marszałkowskim oraz zwiedzanie Sejmu.

Z kolei marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska zaoferowała możliwość wylicytowania konstytucji oraz kalendarza na 2026 rok z autografem. 

34. Finał WOŚP. Dziennikarze Radia ESKA rozgrzewają Tarnów pysznym żurkiem!
Sonda
Jak oceniasz gesty osób publicznych, takie jak przekazanie przedmiotów na aukcje WOŚP?

Polecany artykuł:

Korale Senyszyn u Trzaskowskiej na WOŚP: "Bardzo dobry pomysł". Jest jedno "ale"
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DONALD TUSK
WOŚP