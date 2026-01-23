Korale Senyszyn u Trzaskowskiej na WOŚP: "Bardzo dobry pomysł". Jest jedno "ale"

Małgorzata Trzaskowska przekazała na WOŚP "korale o wielkiej mocy", wzbudzając zainteresowanie internautów.

Joanna Senyszyn ocenia inicjatywę pozytywnie, choć sugeruje, że pochodzenie korali mogło być lepiej przedstawione.

Była europosłanka podkreśla, że WOŚP to ruch społeczny, który łączy ludzi bez względu na poglądy.

„Oczywiście bardzo dobry pomysł”

Joanna Senyszyn nie ma wątpliwości co do samej idei wystawienia biżuterii na aukcję WOŚP.

– No to oczywiście bardzo dobry pomysł, zwłaszcza, że mają powodzenie – powiedziała w rozmowie z Super Expressem, odnosząc się do zainteresowania, jakie wzbudziły korale.

Jej zdaniem tego typu gesty mają realne znaczenie, bo nie tylko przynoszą środki finansowe, ale też nakręcają społeczne zaangażowanie.

„Korale o wielkiej mocy” - jest jedno "ale"

W opisie aukcji Małgorzata Trzaskowska poinformowała jedynie, że przekazuje na WOŚP „korale o wielkiej mocy, które otrzymała w prezencie”. Nie wskazała jednak, od kogo je dostała, skupiając się na idei przekazywania ich kolejnym właścicielom jako symbolu dobra „do końca świata i jeden dzień dłużej”.

Aukcja szybko przyciągnęła uwagę internautów i cieszy się dużym zainteresowaniem, co, jak podkreśla Joanna Senyszyn, samo w sobie jest wartością.

„WOŚP to społeczny ruch”

W rozmowie pojawił się także szerszy kontekst wspierania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

- To bardzo dobry pomysł, dlatego że powinniśmy wszyscy wspierać Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, bo to jest taki już społeczny ruch, który powoduje taką ludzką aktywność i powoduje, że tak razem chcemy coś dobrego zrobić bez względu na poglądy – powiedziała.

Błaszczak bez ogródek: "Tusk jest antyamerykański, bo jest proniemiecki". Czy to cios w polskie sojusze?

Słowa te nabierają szczególnego znaczenia w kontekście faktu, że Orkiestra przez lata bywała przedmiotem politycznych sporów. Komentarz Senyszyn można odczytać jako głos nawołujący do odłożenia na bok animozji i skupienia się na wspólnym celu, jakim jest pomoc w ratowaniu zdrowia i życia pacjentów polskich szpitali. Jak co roku, zaangażowanie polityków i osób publicznych w najciekawsze aukcje WOŚP pokazuje, że idea Jurka Owsiaka wciąż ma ogromną siłę jednoczenia.

Poniżej galeria zdjęć: Senyszyn przekazała korale Trzaskowskiej

ZIOBRO STRACI TYSIĄCE ZŁOTYCH! Scheuring-Wielgus: TO TCHÓRZ I FUJARA BEZ HONORU | Express Biedrzyckiej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.