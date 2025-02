Złota karta dla rosyjskich oligarchów. Czego to nie wymyśli Donald Trump

Nocna Zmiana

W programie "Nocna Zmiana" emitowanym w środę 26 lutego 2025 roku na kanale "Super Expressu" na platformie You Tube jak zwykle nie zabrakło ciekawych tematów do komentowania i dyskusji. Sporo miejsca poświęcono Donaldowi Trumpowi, który to planuje wprowadzi złote karty dla bogaczy przyjeżdżających do USA. O co chodzi? Za 5 mln dolarów będzie można kupić złotą kartę, która umożliwić ma legalny pobyt w USA. Co ciekawe, prawo do zakupu takiej karty mieliby mieć m.in. oligarchowie z Rosji.

"​​A kto chce dzisiaj jechać do USA?! Co oni mogą zaproponować np. Europie czego tu nie mamy? Kultura 🤪 Edukacja😱 Już lecę z moimi 5 mln dolców. Chyba musieliby mi dopłacić" - skomentowała od razu Katarzyna, jedna z internautek. Zaś internauta Michał stwierdził: "mit o Rosji upadł kolos na glinianych nogach teraz czas na stany".

Podczas programu ważnym punktem była także dyskusja na temat kampanii prezydenckiej. Dużym zainteresowaniem cieszy się Sławomir Mentzen i jego sposoby na walkę o fotel prezydenta Polski.

Gościem specjalnym programu był pan Piotr Bieliński, który wylicytował wizytę na planie programu w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

