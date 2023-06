Złe wieści dla Romana Giertycha. Polacy nie chcą jego powrotu do polityki!

Adwokat chce zostać senatorem

Roman Giertych jest poza polityką od 2007 roku. Od tamtej pory zajmuje się działalnością adwokacką - reprezentował przed organami ścigania m.in. polityków opozycji, w tym rodzinę lidera PO Donalda Tuska. Wcześniej, jak pamiętamy, był jednym z liderów Ligii Polskich Rodzin i Młodzieży Wszechpolskiej. Był też wicepremierem w pierwszym rządzie PiS.

Adwokat zamierza ubiegać się o fotel senatora, co ogłosił w mediach społecznościowych. Nie ukrywa też, że liczy na poparcie ugrupowań opozycyjnych, porozumiewających się w ramach paktu senackiego. Na opozycji zdania na temat startu Giertycha są podzielone, z przewagą opinii niechętnych. A co o jego powrocie myślą zwykli Polacy? Instytut Badań Pollster zapytał o to w dniach 30-31 maja 2023 r. grupę 1006 ankietowanych.

Polacy nie chcą Giertycha w polityce

Okazuje się, że 51 proc. badanych nie chce Romana Giertycha w polityce, 19 proc. chciałoby, aby wrócił, a 30 proc. Polaków nie wiedziało, jak na to pytanie odpowiedzieć. Jeśli zaś pominiemy głosy osób niezdecydowanych, to okazuje się, że niechęcią do byłego lidera LPR pała aż 73 proc. respondentów. – To znaczy, że Polacy są rozsądni. Roman Giertych jest inteligentnym człowiekiem i dobrym adwokatem. Z pewnością ma świetną wiedzę, z którą nadałby się do polityki. Ale nie ma innej, ważnej dla polityków cechy – wiarygodności. Społeczeństwo to dostrzega – komentuje wynik sondażu politolog, prof. Kazimierz Kik, który tłumaczy, że w politykę angażować się osoby ideowe, a mniej interesowne.

