Ile zarabiają u prezydenta Nawrockiego? KPRP odpowiedziała

jakie są zarobki w KPRP? Kancelaria wydała oświadczenie

W odpowiedzi na medialne doniesienia na stronie KPRP zostało opublikowane oświadczenie. Jak napisano: - Zasady wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, w tym szefa kancelarii prezydenta (…), są analogiczne jak w przypadku tożsamych stanowisk w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych ministerstwach. (…) Prezydenccy ministrowie na stanowiskach sekretarzy i podsekretarzy stanu otrzymują wynagrodzenia w takiej samej wysokości, co ministrowie piastujący swoje funkcje w rządzie – czytamy.

Kancelaria prezydenta dodała, że jej szef zarabia „podobnie” do szefów kancelarii premiera, Sejmu czy Senatu. Według informacji KPRP na miesięczną pensję brutto szefa kancelarii prezydenta składa się: kwota bazowa – która w tym roku wg KPRP wynosi 1878,89 zł brutto – pomnożona razy 7,84, dodatek funkcyjny w wysokości kwoty bazowej pomnożonej razy 2,10. Łącznie daje to 18 676,15 zł brutto. Dla zastępcy szefa kancelarii prezydenta mnożnik kwoty bazowej wynosi 7,46, a sekretarzy i podsekretarzy stanu 7,04. Do tego dochodzi dodatek w wysokości dwukrotnego mnożnika dla wiceszefa kancelarii oraz 1,92 dla sekretarzy i podsekretarzy. KPRP podkreśliła, że pracownicy kancelarii nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. trzynastki – PAP) dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

Zarobki pracowników kancelarii prezydenta. Wiadomo, co je reguluje

Jak zaznaczono, zarobki pracowników kancelarii prezydenta są oparte na ustawie o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz „wydanym na jej podstawie rozporządzeniu Prezydenta RP z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe”. KPRP dodała, że „wydatki na wynagrodzenia rosną poniżej ogólnego wzrostu budżetu, a projekt budżetu KPRP na 2026 r. nie obejmuje żadnych podwyżek dla ministrów”.

Budżet kancelarii Nawrockiego na przyszły rok to 325,5 mln zł

W oświadczeniu KPRP też czytamy, że planowany budżet Kancelarii Prezydenta na 2026 rok ma wynieść 325,5 mln zł, czyli w stosunku do obecnego roku ma być wyższy o 26,6 mln zł, czyli wzrośnie o 8,9 proc.

KPRP jednocześnie zaznaczyła, że Kancelaria Sejmu planuje w przyszłym roku zwiększyć swój budżet o 6,2 proc., a Kancelaria Senatu o 15,32 proc.; łącznie budżety Kancelarii Sejmu i Senatu w 2026 roku mają wynieść ponad 1 mld zł. Kancelaria prezydenta poinformowała też, że budżet kancelarii premiera w przyszłym roku ma wynieść 648 mln zł, ale nie przekazała, jaki wzrost zanotuje.