Złe wieści dla Karola Nawrockiego. Prezydent nie będzie zadowolony

2025-12-03 7:59

Od sierpnia bieżącego roku urząd prezydenta sprawuje Karol Nawrocki. Mimo że startował jako kandydat niezależny, jego kampania wyborcza była wyraźnie wspierana przez Prawo i Sprawiedliwość, a w jego sztabie zasiadali politycy tej partii. Ponadto, w trakcie swojej prezydentury Nawrocki nawiązał kontakty z przedstawicielami Konfederacji. W związku z tymi faktami, przeprowadzono badanie opinii publicznej, pytając Polaków o polityczną niezależność prezydenta. Wyniki mogą być niepokojące dla głowy państwa.

Karol Nawrocki

i

Autor: PAWEL DABROWSKI / SUPER EXPRESS Karol Nawrocki (fot. archiwum)
  • Prezydent Karol Nawrocki, choć startował jako niezależny, jest postrzegany przez wielu Polaków jako związany z PiS i Konfederacją.
  • W jego Kancelarii zasiadają politycy PiS, a spotkania z liderem Konfederacji budzą pytania o polityczne sojusze.
  • Najnowsze badanie opinii publicznej ujawnia, że ponad 46% Polaków kwestionuje niezależność prezydenta. Czy te wyniki wpłyną na jego prezydenturę?

Karol Nawrocki, startując w wyborach prezydenckich, prezentował się jako kandydat niezależny, jednak jego kampania cieszyła się otwartym poparciem Prawa i Sprawiedliwości. Po zwycięstwie, w skład jego Kancelarii Prezydenta RP weszli politycy związani z partią Jarosława Kaczyńskiego. Zbigniew Bogucki, ówczesny poseł PiS, objął stanowisko szefa Kancelarii Prezydenta RP. Z kolei Paweł Szefernaker, również przedstawiciel PiS i szef sztabu wyborczego Karola Nawrockiego podczas kampanii, został szefem Gabinetu Prezydenta RP.

Relacje z Konfederacją

Komentatorzy sceny politycznej zwracają uwagę na postępujące zbliżenie między prezydentem Karolem Nawrockim a Konfederacją. W październiku prezydent spotkał się ze Sławomirem Mentzenem, liderem Konfederacji. Mentzen poinformował, że tematem rozmów był m.in. pakt senacki, który miałby na celu zawarcie porozumienia między Konfederacją a PiS w kontekście wyborów do Senatu w 2027 roku. Politycy dyskutowali również o ustawie dotyczącej kryptowalut. Lider Konfederacji miał przekonywać prezydenta do jej zawetowania. Zgodnie z tym apelem, na początku grudnia Karol Nawrocki podjął decyzję o zawetowaniu ustawy o rynku kryptoaktywów.

Jest kolejne weto Karola Nawrockiego! Tak prezydent wyjaśnia swoją decyzję

Wyniki sonażdu

Pracownia UCE Research, na zlecenie Onetu, zapytała Polaków o to, czy uważają, że Karol Nawrocki jest politycznie niezależny. 38,9% badanych uważa, że prezydent jest niezależny. W tej grupie 14,4% stwierdziło "zdecydowanie tak", a 24,5% "raczej tak". Przeciwnego zdania jest łącznie 46,3% ankietowanych. 28,6% odpowiedziało "zdecydowanie nie", a 17,7% "raczej nie". 14,8% osób nie miało wyrobionego zdania w tej kwestii. Wyniki badania wskazują na znaczący odsetek Polaków, którzy kwestionują polityczną niezależność prezydenta Karola Nawrockiego, co może być istotnym sygnałem dla jego dalszej prezydentury. To z pewnością nie jest dobra wiadomość dla głowy państwa. W końcu podczas kampanii wyborczej wielokrotnie podkreślał, że jest kandydatem niezależnym i obywatelskim.

Karol Nawrocki
