Ziobro zostanie doprowadzony na przesłuchanie? Będzie wniosek

Wielkie emocje po słowach Zełenskiego o Polsce. Gawkowski: "Chce eciągnąć Polskę do wojny"

Koniec z dopłatami do prądu! Zmiany uderzą w portfele Polaków

Paweł Sz. doprowadzony do prokuratury. Nowe fakty

W poniedziałek komisja planowała przesłuchać byłego szefa MS, jednak ten nie stawił się na posiedzeniu i nie usprawiedliwił swojej nieobecności. Przewodnicząca komisji Magdalena Sroka (PSL-TD) podkreśliła, że do tej pory Ziobro otrzymał cztery wezwania na przesłuchanie. Sroka przypomniała, że b. szef MS dwa razy usprawiedliwił swoją nieobecność przekazując stosowane zaświadczenie wystawione przez lekarza sądowego, związane z chorobą nowotworową. Następnie, komisja zwróciła się do Prokuratury Krajowej o powołanie biegłego lekarza sądowego, celem zbadania stanu zdrowia Ziobry. Z opinii wydanej przez biegłego wynikało, że świadek może stawić się na przesłuchaniu, w związku z czym komisja wezwała go na 14 października. Wówczas Ziobro ponownie nie pojawił się na posiedzeniu i nie usprawiedliwił nieobecności.

Poniedziałkowe posiedzenie jest już drugim po uzyskaniu opinii biegłego, na które świadek się nie stawił. W związku z tym, na wniosek Sroki, komisja zdecydowała, że wystąpi do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o nałożenie na Ziobrę kary porządkowej za nieusprawiedliwione niestawiennictwo oraz z wnioskiem o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie go na przesłuchanie.

Ponadto, komisja zwróci się do Prokuratora Generalnego, aby uruchomił procedurę uchylenia "immunitetu i wyrażenie przez Sejm zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie posła Zbigniewa Ziobro" na przesłuchanie.

Doradca komisji zapewnił, że Ziobro został wezwany na poniedziałkowe przesłuchanie prawidłowo, co oznacza, że wystąpienie do sądu o nałożenie na niego kary jak i wnioski o przymusowe doprowadzenie i wystąpienie do PG "znajdują swoją formalną podstawę" i są prawnie dopuszczalne.

Doradca, dopytany przez wiceszefa komisji Witolda Zembaczyńskiego (KO), na jakim etapie istnieje możliwość zwrócenia się do sądu z wnioskiem o 30-dniowy areszt, który zgodnie z kodeksem postępowania karnego jest jednym z elementów w przypadku braku stawiennictwa świadka zaznaczył, że obowiązek stawiennictwa przed komisją jest obowiązkiem wynikającym z ustawy.

"Zastosowanie 30-dniowego aresztu jest środkiem bardzo daleko idącym i w swojej istocie dolegliwym. W związku z tym powinien być traktowany jako ostateczność w razie podejmowania takiej decyzji" - wyjaśnił doradca. Przypomniał, że zastosowanie takiego środka musi być poprzedzony odpowiednią zgodą Sejmu.

Wskazał też, że ewentualna decyzja o zastosowaniu aresztu powinna być podjęta w razie wyczerpania i bezskuteczności wszystkich innych, mniej dolegliwych środków, które mogłyby zapewnić stawiennictwo osoby wezwanej.

Ziobro zostanie doprowadzony przed komisję?

Podczas dyskusji, wiceszef komisji Tomasz Trela (Lewica) ocenił, że przesłuchanie przez komisję śledczą jest dla Ziobry "niewygodne", dlatego że "zadane mu pytania i odpowiedzi, których musiałby udzielić pokazywałyby czarno na białym, że oprogramowanie Pegasus zostało zakupione nielegalnie i było wykorzystywane nielegalnie".

"Tego Zbigniew Ziobro boi się jak diabeł święconej wody i będzie robił absolutnie wszystko, żeby uporczywie unikać stawiennictwa przed komisją śledczą ds. Pegasusa. Kara porządkowa to rzecz oczywista i naturalna. Ale my nie powinniśmy już dłużej czekać, nie powinniśmy dawać jeszcze jednej szansy. Dość tego i dość tej zabawy ze strony pana Zbigniewa Ziobry. Skoro nie chce pan przyjść dobrowolnie, przyjdzie pan doprowadzony przez funkcjonariuszy policji" - zwrócił się do świadka Trela.

"Wszyscy są wobec prawa równi. I Zbigniew Ziobro musi również liczyć się z konsekwencjami swoich czynów" - podsumowała Sroka, zamykając posiedzenie.

Po zakończeniu posiedzenia, Ziobro zamieścił wpis na platformie X, załączając zdjęcie wyroku TK z 10 września br. "Posłom z nieistniejącej już komisji ds. Pegasusa, zwłaszcza tym, którzy najgłośniej krzyczeli, że +konstytucja jest najważniejsza+, przypominam jej art. 190: +orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne+" - napisał.

ZIOBRO KREUJE SIĘ NA OFIARĘ! Wrzosek: Nie zapomnimy o tym co zrobił! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.