Ziobro z żoną dostali azyl u Orbana. Wcześniej polityk twierdził, że o to nie zabiega

Polityk unika odpowiedzialności

Przypominamy, że prokuratorzy chcą postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów dotyczących nieprawidłowości w wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości w latach, gdy był ministrem sprawiedliwości. Grozi mu wieloletnie więzienie. Poseł PiS w październiku 2025 r. uciekł na Węgry, podążając śladem swojego partyjnego kolegi Marcina Romanowskiego (50 l.), który przebywa w Budapeszcie od 2024 r., gdzie również unika odpowiedzialności za ministerialne wydatki (był wiceministrem sprawiedliwości).

Co istotne, Ziobro twierdził jeszcze nie tak dawno, że nie chce węgierskiej ochrony. — Nie złożyłem wniosku o azyl polityczny na Węgrzech. Nie jestem tutaj dlatego, że wyjechałem z Polski, tylko dlatego, że dowiedziałem się, iż prokuratura zdecydowała się sformułować kłamliwy wniosek o uchylenie mi immunitetu — zapewniał w listopadzie w Telewizji Republika.

"Stawiam opór dyktaturze"

Tymczasem o ochronie międzynarodowej Węgier poinformował wczoraj obrońca Ziobry, adw. Bartosz Lewandowski (41 l.). Dodał, że polityk ma otrzymać także dokument pozwalający mu na poruszanie się (Ziobro stracił polski paszport). — Wybieram walkę z politycznym bandytyzmem i bezprawiem. Stawiam opór postępującej dyktaturze — napisał wczoraj Zbigniew Ziobro (56 l.) w oświadczeniu w serwisie X.

A dlaczego azyl dostała też żona byłego ministra sprawiedliwości? Według Ziobry może nastąpić "próba potraktowania jego żony jako zakładniczki, by zmusić go do powrotu do kraju". Poseł PiS uważa, że Patrycja Kotecka mogłaby usłyszeć zarzuty za działalność firmy Link4, w której była zatrudniona podczas rządów PiS.

Zarzuty prokuratorskie słyszy wielu polityków PiS, w tym były premier Mateusz Morawiecki, który w RMF FM powiedział, że dobrze rozumie decyzję Ziobry o wyjeździe na Węgry, gdy jego zdaniem nie można w Polsce liczyć na sprawiedliwy proces. Czy zatem Morawiecki też wyjedzie? - Na pewno się nie będę starał nigdzie o żaden azyl. Niech mnie tutaj sądzą, jak mają ochotę – zadeklarował polityk. Czy zatem Ziobro nie powinien wrócić do Polski odpowiedzieć przed wymiarem sprawiedliwości?

Europoseł PiS: Nie uciekłbym, ale Ziobrę rozumiem

- Co do zasady, powinniśmy walczyć z tym bezprawiem na poziomie polskich sądów i w polskiej przestrzeni publicznej. Bliskie jest mi stanowisko premiera Morawieckiego w tej sytuacji. Nie wyobrażam sobie ucieczki, wyjazdu, gdybym miał jakieś zarzuty - mówi nam europoseł PiS Waldemar Buda. - W przypadku Zbigniewa Ziobry jest jednak pewna delikatność wynikająca z jego stanu zdrowia. Dlatego nie chcę tego oceniać radykalnie - dodaje polityk.

Pomimo przyznanego azylu, w czwartek w Warszawie odbędzie się posiedzenie sądu, który zdecyduje o wydaniu tymczasowego nakazu aresztowania dla byłego ministra. Polityk PiS może wkrótce stracić uposażenie i dietę poselską. — Wdrożyłem procedurę w sprawie ustalenia kwestii wynagrodzenia b. szefa ministerstwa sprawiedliwości posła PiS Zbigniewa Ziobry, w związku z przyznaniem mu azylu politycznego i ochrony międzynarodowej przez Węgry — poinformował marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (66 l.).