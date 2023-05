Ziobro o Tusku: Gdy wróci do władzy odbierze 500 plus

Donald Tusk, który we czwartek odwiedził Sulechów w województwie lubuskim, ocenił obecną sytuację w Polsce. Były premier przyznał, że królami życia są osoby, które nie pracują i chleją. - Królami życia są ci, którzy chleją, biją swoje dzieci, biją kobiety i pracą się nie zhańbili od wielu lat. Wymarzona klientela polityczna dla władzy, która sama sposób myślenia bardzo podobny do tej klienteli - stwierdził Tusk. Do tych słów postanowił odnieść się Zbigniew Ziobro, którego wyraźnie wzburzyły słowa byłego premiera. - Pogarda to drugie imię Donalda Tuska i jego środowiska. Oni mają ją w genach - nienawiść do ludzi pracy, osób wierzących, polskich rodzin. Nie chcieli dać 500+, bo twierdzili, że Polacy wszystko przepiją. Dziś słyszymy Herr Tuska, że wyborcy PiS 'chleją, biją dzieci, kobiety. Pracą się nie zhańbili' - odpowiedział minister sprawiedliwości. Na tym jednak nie koniec. Zdaniem szefa Suwerennej Polski, Donald Tusk z pewnością zabierze świadczenie dla rodziców, gdy tylko dojdzie do władzy. - Gdy wróci do władzy, odbierze 500+ i każdą finansową pomoc, bo gardzi tymi, którzy nie mają milionów na koncie - ocenił Zbigniew Ziobro.

