Ziobro i Romanowski dostaną azyl w USA? Żurek: Będziemy ich ścigać wszędzie

Zwycięstwo partii TISZA na Węgrzech oznacza utratę politycznej ochrony dla Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, którym nowy lider Péter Magyar zapowiedział natychmiastową ekstradycję.

Choć politycy PiS bagatelizują sprawę i liczą na azyl w USA pod rządami Donalda Trumpa, polskie Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada determinację w ich sprowadzeniu przed krajowy sąd.

Sytuacja Romanowskiego jest szczególnie trudna ze względu na aktywny Europejski Nakaz Aresztowania, podczas gdy procedura dotycząca Ziobry wciąż trwa.

"Ekstradycja pierwszego dnia"

Zbigniew Ziobro oraz jego były zastępca w resorcie sprawiedliwości Marcin Romanowski przebywają na Węgrzech, gdzie dostali azyl polityczny, chroniący ich przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Obaj posłowie PiS są podejrzewani o nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. W lutym lider węgierskiej partii TISZA zapowiedział, co stanie się z nimi, jeśli jego partia wygra wybory. – Dokonamy ich ekstradycji pierwszego dnia. Myślę, że trafią albo do Mińska, albo do Moskwy – stwierdził Péter Magyar (45 l.).

W niedzielę TISZA wygrała wybory, dzięki czemu zajmie 138 miejsc w 199-osobowym parlamencie. Z kolei koalicja Fidesz-KDNP pod przewodnictwem premiera Viktora Orbána otrzymała tylko 55 mandatów. Sześć miejsc przypadnie skrajnie prawicowej partii Mi Hazánk.

Zbigniew Ziobro nie zdradza, co zamierza teraz zrobić. – Nie będę zdradzał nowego adresu czy planu działania – zastrzegł Marcin Romanowski w rozmowie z Telewizją Republika. Dodał, że nowy rząd obejmie władzę dopiero „za miesiąc”, a o jego wydaleniu i tak decyduje sąd, a nie rząd. – Péter Magyar ma inne problemy niż sprawa legalnego azylu dla ministra Ziobry. Nie powinniśmy za mocno koncentrować się na panu ministrze Ziobrze – bagatelizuje sprawę europoseł PiS Jacek Ozdoba (34 l.). Nieoficjalnie wiadomo, że ratunkiem dla Ziobry i Romanowskiego może być schronienie w USA. – Tego wykluczyć nie można, kierunek Stany pod wodzą Trumpa to idealne miejsce dla Ziobry i Romanowskiego – mówi nam jeden z polityków PiS, który woli zachować anonimowość.

Politycy PiS poproszę Trumpa o azyl?

Administracja prezydenta Donalda Trumpa (80 l.) wspierała premiera Węgier Viktora Orbána, więc nie jest wykluczone, że politycy PiS wystąpią do USA o azyl. – Zbigniew Ziobro musi stanąć przed polskim sądem i do tego doprowadzimy. Odradzam mu ucieczkę do Stanów Zjednoczonych, jeśli się tam wybiera. Będziemy go ściągać wtedy i ze Stanów – powiedział „Super Expressowi” minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Marcin Romanowski jest ścigany Europejskim Nakazem Aresztowania. Sytuacja Zbigniewa Ziobry jest bardziej „bezpieczna”, gdyż wniosek prokuratury o ENA dla niego rozpatruje jeszcze polski sąd. – Oczywiście Europejski Nakaz Aresztowania powinien być jak najszybciej, ale nie będę naciskał na sąd w tej sprawie – podsumowuje Waldemar Żurek.

MILLER OSTRO RECENZUJE DWÓCH DONALDÓW T.