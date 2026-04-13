Wszystko jasne! Magyar jasno określił się w sprawie Ziobry i Romanowskiego!

Nowym premier Węgier został Peter Magyar.

W kraju tym azyl polityczny uzyskali Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski.

Następca Victora Orbana jednoznacznie określił się już co do przyszłości obu polskich polityków.

Konferencja prasowa Magyara

Peter Magyar na poniedziałkowej konferencji prasowej zadeklarował, że z pierwszą wizytą zagraniczną uda się do Polski. - Moja pierwsza wizyta zagraniczna będzie do Warszawy, rozmawiałem już o tym z premierem Tuskiem. Chciałbym również pojechać do Gdańska albo do innych polskich miast, będzie to w maju. Polska i Węgry połączone są relacją specjalną: to głęboka przyjaźń i sojusz sięgający ponad 1000 lat. Mieliśmy wspólnych władców - mówił Magyar.

- Viktor Orban praktycznie zniszczył te przyjaźń, służąc rosyjskim interesom. Ale my będziemy te relacje odbudowywać. To jest jedno z moich osobistych zobowiązań, żeby odbudować przyjaźń z Polską. Przyjadę do Polski i wtedy z przyjemnością spotkam się z prezydentem, który został wybrany w demokratycznych wyborach. On mi nie pogratulował, ale jakoś to przeżyję (Karol Nawrocki wystosował oficjalne gratulacje, ale zostały one opublikowane w trakcie wystąpienia Magyara - red.) - mówił (WIĘCEJ: Karol Nawrocki skomentował wybory na Węgrzech. Spodziewaliście się takiej reakcji?).

Co z Ziobrą i Romanowskim?

Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski przebywają obecnie na Węgrzech, chronieni prawem azylu, bowiem w Polsce obu grożą zarzuty i odpowiedzialność karna za defraudację pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Na konferencji prasowej nowy premier Węgier mówił też o ich sytuacji. Jego słowa raczej nie przypadną im do gustu. - Mogę tylko zasugerować panom Ziobrze i Romanowskiemu, że jeśli nie mają nic do ukrycia, to powinni wrócić do domu i stanąć przed narodem. Ziobro był ministrem sprawiedliwości, więc powinien znać polski system sądownictwa. Powinien oczyścić swoje nazwisko z tych oskarżeń. Ale to nie moja sprawa. Znajdziemy zatem metodę. No, chyba że już wyjechali. Ale jeśli nie wyjechali, to poddamy ich ekstradycji do Polski - zapowiedział stanowczo.

Jak dodał:

- Myślę, że bardzo jasno mówiłem na ten temat wcześniej, kiedy zasugerowałem, że nie powinni kupować żadnych mebli na Węgrzech, bo długo tu nie zabawią. My na Węgrzech nie będziemy azylem dla międzynarodowych przestępców

