Ziobro grzmi: Na Panu Bodnarze czapka gore

We wtorek Prokuratura Krajowa poinformowała, że prokurator generalny Adam Bodnar w poniedziałek zawiesił prok. Ostrowskiego w czynnościach na sześć miesięcy. PK zarzuca Ostrowskiemu "oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa", która polegać miała m.in. na wszczęciu i prowadzeniu śledztwa bez rejestracji w systemie ewidencyjnym prokuratury.

W czwartek prok. Ostrowski poinformował, że wszczął śledztwo ws. podejrzeniu popełnienia przestępstwa zamachu stanu m.in. przez premiera, marszałków Sejmu i Senatu, czy też szef Rządowego Centrum Legislacyjnego. Zawiadomienie to skierował do sekretariatu prok. Ostrowskiego prezes Trybunału konstytucyjnego Bogdan Święczkowski. W jego ocenie, od 13 grudnia 2023 r. osoby te działają "w zorganizowanej grupie przestępczej", "mając na celu zmianę konstytucyjnego ustroju RP oraz działając w celu osiągnięcia lub zaprzestania działalności TK oraz innych organów konstytucyjnych, w tym KRS i SN".

Prok. Ostrowski poinformował, że w związku z tym przesłuchał prezesa TK, przewodniczącą Krajowej Rady Sadownictwa Dagmarę Pawełczyk-Woicką oraz I prezes Sadu Najwyższego Małgorzatę Manowską.

Ziobro komentuje zawieszenie prokuratora Ostrowskiego

Do sprawy zawieszenia prokuratora Ostrowskiego odniósł się we wtorek, 11 lutego, Zbigniew Ziobro. Były minister sprawiedliwości nie zostawił suchej nitki na Adamie Bodnarze i Donaldzie Tusku. - Na Panu Bodnarze czapka gore i podjął decyzję o odebraniu śledztwa poprzez zawieszenie prok. Ostrowskiego, które dotyczy bezpośrednio min. Bodnara i D. Tuska. Jest to skandaliczna decyzja. Nie ulega wątpliwości, że ta koalicja podejmowała liczne działania, które stanowiły realizację zapowiedzi D. Tuska, który mówił, że nie będzie literalnie przestrzegał prawa. Mówił, że jego działania będą przez autorytety prawne oceniane, jako złamanie prawa, ale w imię demokracji walczącej musi tak postępować - mówił dziś w Sejmie Zbigniew Ziobro.

