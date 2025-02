Adam Bodnar wydał decyzję w sprawie prok. Michała Ostrowskiego, który to w zeszłym tygodniu poinformował, że wszczął śledztwo ws. podejrzenia popełnienia przestępstwa zamachu stanu przez m.in. premiera Donalda Tuska, marszałka Sejmu i Senatu. Teraz postanowieniem Bodnara, prokurator przez sześć miesięcy, czyli do dnia 10 sierpnia 2025 r., jest zawieszony w czynnościach służbowych. Sprawa wygląda bardzo poważnie, a w komunikacie, który pojawił się na stronie Prokuratury Krajowej, czytamy:

Decyzja uzasadniona jest podejmowanymi przez prokuratora Michała Ostrowskiego działaniami i towarzyszącymi im okolicznościami, które w sposób jednoznaczny wskazują na brak poszanowania dla podstawowych zasad funkcjonowania prokuratury i stanowią emanację postrzegania tej instytucji jako organu zaangażowanego w ochronę partykularnych interesów politycznych. Zachowania te mogą stanowić delikt dyscyplinarny określony w art. 137 § 1 pkt 1 ustawy Prawo prokuraturze, a także realizować znamiona przestępstwa.

Tajemnicze słowa Ziobry! "Zegar tyka..."

Do sprawy odniósł się były minister sprawiedliwości i prokurator generalny, Zbigniew Ziobro. W krótkim wpisie na portalu X odniósł się on nie tylko do ministra Adama Bodnara, ale też do szefa rządu, czyli Donalda Tuska.

Nie szczędził im gorzkich słów, ale to przede wszystkim ostatni fragment wpisu daje do myślenia. Ziobro napisał tak: - Najpierw próbują przemilczeć, potem wyśmiewają, następnie walczą – a na końcu przegrywają. Śledztwo Prokuratora Ostrowskiego doprowadzi do zarzutów wobec tych, którzy dokonali zamachu na ustrój Rzeczypospolitej. Odebranie mu sprawy to dowód strachu i desperacji @donaldtusk i @Adbodnar. Zegar tyka… Co m na myśli? Tego nie wyjawił. Natomiast więcej o sprawie prokuratora Michała Ostrowskiego prokuratura ma powiedzieć w czasie wystąpienia dla mediów, które zostało wyznaczone na godz. 12:30.

