Ziobro grozi palcem Tuskowi. Mocne słowa w obronie Orbana, puściły mu hamulce

Zbigniew Ziobro oskarża Donalda Tuska o realizowanie planu centralizacji UE i wykorzystywanie budżetu jako narzędzia szantażu politycznego.

Były minister sprawiedliwości broni Viktora Orbána, twierdząc, że jego sprzeciw wobec pogłębiania integracji jest powodem ataków ze strony Brukseli i Berlina.

Ziobro odnosi się do katastrofy smoleńskiej i relacji z Rosją, zarzucając Tuskowi przedkładanie interesów Berlina nad polskie.

Spór o Rosję czy o model Unii Europejskiej?

W swoim wpisie Zbigniew Ziobro wprost zarzuca Donaldowi Tuskowi, że przedstawia sytuację w sposób niezgodny z rzeczywistością. Jego zdaniem cała narracja wokół Rosji ma przykrywać znacznie głębszy proces polityczny zachodzący w Unii Europejskiej.

Jak napisał, „to nie chodzi o Rosję i Putina ani o pana – chodzi o dyrektywy z Brukseli i Berlina. Chce pan przebudować Unię Europejską w jedno scentralizowane państwo. Nowy budżet UE ma być wykorzystywany jako narzędzie politycznego szantażu. Pod pretekstem ‘rządów prawa’ będziecie karać kraje, które nie chcą oddać swojej suwerenności pod unijną kuratelę. Pieniądze dla posłusznych, kary dla tych, którzy stawiają opór”.

To jeden z najmocniejszych fragmentów wpisu, uderzający nie tylko w Tuska, ale w cały model funkcjonowania Unii Europejskiej.

Orbán w centrum sporu. „Dlatego go atakujecie”

Ziobro jednoznacznie staje po stronie Viktora Orbána i wskazuje, że jego polityka jest przeszkodą dla unijnych planów integracyjnych. W jego ocenie to właśnie dlatego premier Węgier jest tak często krytykowany.

Krystian Kamiński dla „SE” ujawnia: Rozejm w Iranie to tylko gra o ropę

„Wie pan, że Orbán zablokuje wasze plany. Dlatego go atakujecie – bo jeśli wygra wybory, pan i pańscy zwierzchnicy z Brukseli i Berlina mogą zapomnieć o marzeniu o jednym superpaństwie europejskim” - napisał Ziobro.

To stwierdzenie wpisuje węgierską politykę w szerszy europejski spór ustrojowy. Ziobro nie traktuje więc Orbána wyłącznie jako jednego z przywódców państw członkowskich, ale jako symbol sprzeciwu wobec pogłębiania integracji w dotychczasowym kierunku.

Smoleńsk, Krym i relacje z Moskwą

W drugiej części wpisu były minister wraca do wątków szczególnie obciążonych politycznie i historycznie. Przywołuje katastrofę smoleńską oraz późniejsze relacje z Rosją, próbując zarysować różnicę pomiędzy podejściem Tuska a linią, którą reprezentuje Orbán.

„Gdyby pan przedkładał interes narodowy nad wszystko, tak jak robi to Orbán, nigdy nie oddałby pan śledztwa smoleńskiego Putinowi – tam, gdzie zginął polski prezydent, dowódcy sił zbrojnych i niemal stu przedstawicieli państwa. Ale wówczas Berlin nakazał wam zawrzeć układ z Moskwą. Dlatego nawet po aneksji Krymu odmawialiście krytykowania Rosji” - stwierdził Ziobro.

To fragment, który nadaje całej wypowiedzi bardzo silny, historyczny kontekst i podnosi temperaturę sporu.

„Realna gra toczy się gdzie indziej”

Na koniec Ziobro wskazuje, że prawdziwa stawka konfliktu nie dotyczy jedynie bieżącej polityki, lecz przyszłości układu sił w Europie.

„Różnica jest prosta: pan zawsze realizuje dyrektywy Berlina, podczas gdy Orbán broni interesów swojego kraju. I dlatego właśnie go atakujecie. Prawdziwa gra wokół węgierskich wyborów została ujawniona przez polityków związanych z Brukselą. Rozmowy o budżecie UE wartym 1,8 biliona euro zależą od wyborów na Węgrzech.”

.@donaldtusk, if you put the national interest first like Orban does, you would never have handed over the Smolensk investigation to Putin - where the Polish president, commanders of the armed forces, and nearly 100 representatives of the state perished.But your boss from Berlin…— Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) April 8, 2026

W tej narracji wybory na Węgrzech stają się elementem szerszej geopolitycznej układanki.

Spór, który dopiero się zaczyna

Wpis Zbigniewa Ziobry to nie tylko komentarz polityczny, ale wyraźne wejście w jeden z najważniejszych sporów dotyczących przyszłości Unii Europejskiej. Zderzają się tu dwie wizje. Głębszej integracji i centralizacji oraz obrony suwerenności państw.

