Krystian Kamiński dla „SE” ujawnia: Rozejm w Iranie to tylko gra o ropę

Dwutygodniowy rozejm wokół Iranu nie jest końcem konfliktu, lecz strategicznym manewrem w walce o kontrolę nad kluczowymi szlakami surowcowymi.

Cieśnina Ormuz staje się geopolitycznym punktem zapalnym, a działania Iranu podważają dominację USA i wiarygodność sojuszników.

Ekspert wskazuje na ograniczenia mocarstw w obliczu asymetrycznej odpowiedzi i ostrzega przed słabnącą spójnością NATO.

Czy to początek nowej fazy globalnej rywalizacji o surowce i kto naprawdę kontroluje sytuację?

Rozejm czy strategiczne posunięcie?

Powszechnie rozejm jest postrzegany jako krok w kierunku deeskalacji napięć. Jednak zdaniem Krystiana Kamińskiego, obecna sytuacja wokół Iranu ma znacznie głębsze podłoże.

„Dwutygodniowe zawieszenie broni wokół Iranu pokazuje jedno: kluczowa stała się kontrola nad cieśniną Ormuz i szlakami surowcowymi” – podkreśla Kamiński w rozmowie specjalnie dla „Super Expressu”.

To sugeruje, że obecne zawieszenie broni może być strategicznym manewrem w szerszej rywalizacji o globalne zasoby energetyczne.

Cieśnina Ormuz: Geopolityczny punkt zapalny

Znaczenie cieśniny Ormuz w kontekście globalnego handlu surowcami jest nie do przecenienia. Ten wąski przesmyk stanowi kluczową drogę transportową dla ogromnych ilości ropy naftowej i gazu ziemnego. Jak wyjaśnia Kamiński, Iran wykorzystuje tę strategiczną pozycję jako narzędzie wpływu.

„Iran, wpływając na przepływy ropy i gazu, uderza nie tylko w region, ale w sam fundament amerykańskiej dominacji na morzach” – zaznacza.

Oznacza to, że konflikt militarny ewoluuje w kierunku rywalizacji o kontrolę nad gospodarką i bezpieczeństwem energetycznym na skalę światową.

Ograniczenia mocarstw w obliczu asymetrycznej odpowiedzi

Mimo potęgi militarnej Stanów Zjednoczonych i Izraela, Krystian Kamiński zwraca uwagę na zaskakujący aspekt obecnego konfliktu.

„Działania USA i Izraela nie przyniosły rozstrzygnięcia, za to obnażyły ograniczenia ich siły wobec przeciwnika zdolnego do asymetrycznej odpowiedzi” – twierdzi ekspert.

Ta obserwacja wskazuje, że konwencjonalna przewaga militarna może nie być wystarczająca w obliczu niestandardowych strategii, co z kolei może podważać wizerunek mocarstw jako niezawodnych gwarantów stabilności.

Malejące zaufanie sojuszników. Sygnał ostrzegawczy

Konsekwencje tej sytuacji mogą wykraczać daleko poza sam region.

„W efekcie rośnie niepokój wśród regionalnych sojuszników, którzy coraz wyraźniej wątpią w realną wartość amerykańskich gwarancji” – ostrzega Kamiński.

Utrata zaufania wśród partnerów na Bliskim Wschodzie może mieć szersze implikacje dla globalnej sieci sojuszy, w tym tych w Europie.

NATO pod presją? Analiza wiarygodności sojuszu

Szczególnie niepokojące są uwagi Kamińskiego dotyczące Paktu Północnoatlantyckiego.

„W Europie widać to samo – NATO się rozjeżdża, interesy się rozchodzą, a wiarygodność sojuszu słabnie” – stwierdza.

Ta teza sugeruje, że wewnętrzne podziały i rozbieżności interesów mogą osłabiać spójność i skuteczność NATO, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa kontynentu.

Nowa faza globalnej rywalizacji

Krystian Kamiński podsumowuje, że obecny rozejm nie jest końcem konfliktu, lecz jego ewolucją.

„Ten rozejm nie kończy konfliktu, tylko pokazuje, że wchodzi on w długą fazę walki o przepływy surowców i odporność na presję” – mówi.

To prognoza wskazująca na nadchodzącą erę, w której kontrola nad zasobami naturalnymi i zdolność do wytrzymywania długotrwałej presji będą decydować o globalnym układzie sił.

