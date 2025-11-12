Ziobro gra na czas i nie wróci do Polski? Chce być przesłuchany za granicą, ma plan dla prokuratury

Zbigniew Ziobro przebywa obecnie na Węgrzech, wcześniej miał być leczony w Belgii.

Prokuratura chce mu postawić 26 zarzutów, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.

Ziobro proponuje, by przesłuchano go za granicą — w urzędzie konsularnym lub w formie międzynarodowej pomocy prawnej.

Jego adwokat podkreśla, że Polska nie jest już miejscem stałego pobytu Ziobry.

Według „Rzeczpospolitej”, rozwiązanie to miałoby pozwolić uniknąć tymczasowego aresztowania.

Ziobro chce być przesłuchany za granicą

Jak przekazała „Rzeczpospolita”, Zbigniew Ziobro za pośrednictwem swojego pełnomocnika zaproponował prokuraturze przeprowadzenie czynności procesowych poza Polską.

– Prokuratura dysponuje dwoma zagranicznymi adresami pana ministra Ziobry. Zaproponowaliśmy, żeby został przesłuchany w drodze pomocy urzędu konsularnego albo w drodze pomocy międzynarodowej, czyli przeprowadzenia takich czynności na odległość – powiedział mec. Bartosz Lewandowski, adwokat polityka.

Jak dodał, jego klient może stawić się w umówionym miejscu i terminie, ale nie planuje powrotu do kraju, ponieważ „Polska nie jest już od długiego czasu miejscem jego stałego zamieszkania”.

Zarzuty: kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą

Śledczy chcą postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów, w tym m.in. kierowanie grupą przestępczą, nadużycie władzy i przyznawanie środków z Funduszu Sprawiedliwości podmiotom nieuprawnionym. Według prokuratury, były minister miał polecać swoim podwładnym działania sprzeczne z prawem, by wybrane fundacje otrzymywały dotacje.

Ziobro odpiera oskarżenia.

– Władza twierdzi, że przywłaszczyłem pieniądze. To pokazuje karkołomność zarzutów i determinację przestępczej szajki, która dzisiaj rządzi Polską – stwierdził w jednym z ostatnich wystąpień.

Ziobro po uchyleniu immunitetu

Przypomnijmy, że Sejm uchylił immunitet posłowi Zbigniewowi Ziobrze i wyraził zgodę na jego zatrzymanie oraz tymczasowe aresztowanie. Decyzja zapadła po serii głosowań, a obecny wniosek prokuratury dotyczy m.in. nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Jak przypomina „Rzeczpospolita”, przesłuchanie za granicą mogłoby pozwolić Ziobrze uniknąć aresztu, jeśli śledczy uznaliby, że ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości.

