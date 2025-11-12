Poseł PiS o byłym ministrze sprawiedliwości: "Ziobro ograł Tuska"

„Super Express”: Marsz Niepodległości pogodzi PiS i Konfederację?

Michał Wójcik: - To wydarzenie ma szczególny wymiar, gdy jest zagrożenie wojną zewnętrzną, a wewnętrznie też wszystko bardzo źle wygląda. Nie chodzi o to, żeby godzić kogokolwiek z kimkolwiek. Ludzie, którzy czują taką potrzebę, jadą do Warszawy i maszerują pod biało-czerwoną flagą kilka kilometrów oddając hołd bohaterom naszej wolności.

- Zbigniew Ziobro zostanie już na Węgrzech do czasu, kiedy odzyskacie władzę?

- Nie mam takiej wiedzy. Mogę powiedzieć tyle, że Zbigniew Ziobro ograł Donalda Tuska. Zrobił z niego fujarę. Tusk już jakiś czas temu mówił o tym, że będzie aresztowany. Sekwencja była oczywista. W czwartek komisja regulaminowa, piątek zdjęcie immunitetu, a w sobotę to już miało być aresztowanie.

- Wiceprezes PiS złożył już w Budapeszcie wniosek o azyl?

- Mogę się tylko odnieść do tego, co mówił w wywiadzie, że będzie decydował i podejmował kolejne ruchy w zależności od rozwoju sytuacji. Ale cieszę się, że jest tam, gdzie jest. Uważam, że areszt by go zabił. Ta władza jest mściwa i dlatego nie mam żadnych wątpliwości, że zrobiliby wszystko, żeby jak najdłużej w tym areszcie przebywał.

- Czy ucieczka to nie jest rozwiązanie mało honorowe?

- On nigdzie nie uciekał, dlatego że prokuratura, jego obrońcy, przecież przekazują informacje prokuraturze, gdzie przebywa. To nie jest nic nadzwyczajnego. Nie jest tak, że on ucieka po całej Europie. Natomiast trzeba też wziąć pod uwagę jedną rzecz. W sądzie, tak jak powiedział pan profesor Ryszard Piotrowski, bądź co bądź wybitny konstytucjonalista, Zbigniew Ziobro nie może liczyć na uczciwy proces. Widać gołym okiem, że ta władza napada na instytucje demokratycznego państwa. Napadła na prokuraturę, bo to im była potrzebna prokuratura, napadła na stanowiska prezesów, wiceprezesów sądów, na system losowego przydziału spraw, gdzie rozporządzeniem chce sobie zmieniać ustawę. Więc w istocie rzeczy oni zawładnęli wszystkimi instytucjami, które decydują o wolnościach ludzi.

- Na nieprawidłowości w funkcjonowaniu Funduszu Sprawiedliwości zwracano jednak uwagę znacznie wcześniej. Wasi przeciwnicy polityczni często przywołują list Jarosława Kaczyńskiego wysłany do Zbigniewa Ziobry w 2019 roku. Prezes PiS zwrócił się „o natychmiastowe zakazanie kandydatom Solidarnej Polski korzystania z Funduszu Sprawiedliwości w kampanii wyborczej”.

- Prezes Kaczyński pisał to warunkowo. Pisał o tych doniesieniach „o ile są prawdziwe”. Czyli to wszystko ma formę warunkową.

- Chyba jednak w nie wierzył, bo chciał natychmiastowego zakazania kandydatom Solidarnej Polski korzystania z Funduszu Sprawiedliwości.

- Wiele było takich pism. I pan prezes pytał o konkretne sprawy, bo miał prawo do tego jako lider całej formacji, żeby zapytać rzeczywiście o tego typu rzeczy. Taki list nie jest żadnym dowodem. Warto przy okazji poruszyć jednak inną sprawę. Zacząłem przeglądać media społecznościowe naszych oponentów. Ci ludzie, którzy najgłośniej krzyczą o tym, żeby nas zamknąć, że my jesteśmy złodziejami chwalą się wydawaniem publicznych pieniędzy w ich okręgach wyborczych. Minister sportu Jakub Rutnicki chwalił się sprzętem dla OSP, Krystyna Skowrońska nieudolnie chrzciła samochód „Krynia”. Podobne posty widziałem u Mirosława Suchonia. Nie będziemy się już bronić, zaczęliśmy atakować. Będą zawiadomienia do prokuratury.