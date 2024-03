Ziobor zostanie wezwany przed komisję śledczą?! Są konkretne decyzje

Zandberg o powrocie stawki 5 proc. VAT na żywność: To jest błąd

Wiceprzewodniczący komisji ds. Pegasusa Tomasz Trela był w poniedziałek (18 marca) gościem w Radiu Zet. Polityk Lewicy był pytany, czy nadal jest planowane przesłuchanie Zbigniewa Ziobro, mimo tego, że polityk Suwerennej Polski napisał w sieci, iż jest ciężko chory i zamieścił swoje zdjęcie ze łóżka szpitalnego. - Uważam, że pan minister Ziobro powinien być wezwany na posiedzenie komisji śledczej, ale powinny być zachowane wszystkie procedury kodeksu postępowania karnego. Jeżeli rzeczywiście jest chory, a nie mam powodu, żeby w to nie wierzyć, to będzie miał zaświadczenie lekarskie potwierdzone przez biegłego z listy biegłych sądowych lekarzy i wtedy będziemy czekać, aż będzie zdolny do składania zeznań, ale procedurę powinniśmy rozpocząć - stwierdził poseł Trela.

Tomasz Trela dodał, że nie wyobraża sobie sytuacji, żeby minister sprawiedliwości, który pełnił swoją funkcję osiem lat, za którego czasów był kupiony Pegasus z funduszu sprawiedliwości i przekazywał pieniądze, teraz nie zeznawał przed komisją śledczą. Wiceszef komisji stwierdził, że rozumie stan zdrowia i nie jest tym politykiem, który chciałby zadawać pytania przy łóżku szpitalnym. - Poczekamy, aż wyzdrowieje. Życzę szybkiego powrotu do zdrowia, ale wezwanie będzie - stwierdził Trela.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu były Prokurator Generalny i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro napisał na platformie X: - Po wielu miesiącach wyczerpującego leczenia onkologicznego, przeszedłem skomplikowaną operację. Przekazał, że lekarze usunęli mu większość przełyku i część żołądka, pokazał też zdjęcie ze szpitala.

