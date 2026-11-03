Zgromadzenie w Trybunale Konstytucyjnym po kryzysie. Co się wydarzy?

Spór o władzę w Trybunale i przerwane czynności prezesa

W piątek, 30 października, przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów TK przekazali informację, że Anna Korwin-Piotrowska jako najstarszy stażem sędzia została kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Korwin-Piotrowska poinformowała także w piątek o wyznaczeniu na wtorek Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK. Wydała wówczas zarządzenie w tej sprawie. Z kolei według opublikowanego w poniedziałek na stronie TK uzupełnienia, zgromadzenie ma odbyć się we wtorek o godz. 15.30 w siedzibie Trybunału.

Prezes Święczkowski, wobec którego Korwin-Piotrowska ogłosiła przerwę w czynnościach, jeszcze w sobotę oświadczył, że „razem z legalnymi sędziami” TK ustalili, iż nie będą brali udziału w wydarzeniach organizowanych przez „sędziów uzurpatorów”, w tym w zaplanowanym na wtorek Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów TK. - Uzurpator nie może zwoływać Zgromadzenia Ogólnego - oświadczył.

Wtorkowe Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK. Główny cel

Sędzia Anna Korwin-Piotrowska informowała, że głównym celem zwołanego przez nią zgromadzenia ma być kwestia przyszłorocznego planu dochodów i wydatków Trybunału Konstytucyjnego. Te nie zostały bowiem uwzględnione w projekcie ustawy budżetowej na przyszły rok.

Powodem jak uzasadniał resort finansów i gospodarki, było niespełnienie wymogów polegających na przyjęciu planu dochodów i wydatków TK przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK. Zgromadzenie TK w tej sprawie próbowało zebrać się dwa razy jednak nieskutecznie - powodem był m.in. brak kworum, gdy - jak informowano - dwoje sędziów wybranych przez Sejm obecnej kadencji opuściło posiedzenie.

Planowane postępowanie dyscyplinarne

Niezależnie od kwestii budżetu Trybunału Konstytucyjnego - jak informowała Anna Korwin-Piotrowska -obrady mogą być rozszerzone o punkt dotyczący losowania składów sędziów potrzebnych do postępowania dyscyplinarnego wobec Święczkowskiego oraz Sochańskiego.

W sporze dotyczącym TK jest podnoszona m.in. sprawa kworum w Zgromadzeniu Ogólnego Sędziów TK. Zgodnie z konstytucją w skład TK wchodzi 15 sędziów. Według ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK „Zgromadzenie Ogólne podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby sędziów Trybunału” - przy ogólnej liczbie 15 sędziów TK jest to 10 osób.

Według m.in. Bogdana Święczkowskiego i strony prezydenckiej w TK jest obecnie 10 sędziów, w tym troje wybranych przez Sejm obecnej kadencji. Prezydent Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania od pozostałych pięciu osób wybranych przez Sejm w tej kadencji, a w związku z tym Święczkowski nie dopuścił ich do orzekania.

Z kolei według m.in. strony rządowej, po wybraniu w tej kadencji przez Sejm ośmiu osób na sędziów TK, skład Trybunału został uzupełniony do 15 osób, z tym że dwóch sędziów: Święczkowski i Sochański jest zawieszonych w czynnościach. A ponadto podnoszone jest, że Jarosław Wyrembak nie ma statusu sędziego TK, gdyż objął funkcję w miejsce osoby „wadliwie” wybranej do TK - publicystycznie określanej mianem „sędziego-dublera”.

W takiej sytuacji pojawiają się różne głosy w oparciu, o jaką liczbę sędziów ma być liczone kworum Zgromadzenia Ogólnego. Pojawiają się też pytania, w jakim trybie i kto został wezwany na wtorkowe obrady.

Korwin-Piotrowska, pytana o sprawę kworum w poniedziałek w radiowej Trójce powiedziała, że to „czy będzie kworum, okaże się na Zgromadzeniu”.

Przepis mówi jasno, musi być 2/3 z ogólnej liczby sędziów. (...) Liczba sędziów wynosi 15, ona jest zawsze stała. Żeby się zmieniła, musiałaby się zmienić konstytucja - powiedziała.