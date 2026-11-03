Czy koalicja z Tuskiem na czele utrzyma władzę po wyborach? Polacy są sceptyczni

- W sondażu zleconym przez "Super Express" ankietowani zostali zapytani o szanse koalicji rządowej na ponowne objęcie rządu po wyborach w 2027 r.
- Większość uczestników badania wątpi w możliwości koalicji pod kierownictwem Donalda Tuska.
- Politolog, dr Sergiusz Trzeciak, tłumaczy, dlaczego koalicja jest źle postrzegana, ale podkreśla, że wynik przyszłorocznych wyborów nie jest jeszcze przesądzony.
Czy koalicja utrzyma władzę po wyborach?
Rząd mierzy się z wieloma wyzwaniami i zalicza wiele niepowodzeń, zwłaszcza że nie porozumiał się z prezydentem Karolem Nawrockim (43 l.), który blokuje wiele inicjatyw rządu oraz parlamentu.
Nic dziwnego, że o utracie władzy przez koalicję przekonanych jest 47 proc. Polaków. Z kolei 30 proc. ankietowanych uważa, że koalicja jednak wytrwa u władzy, a 23 proc. badanych nie umie przewidzieć, jaki będzie wynik wyborów parlamentarnych. Tak wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster.
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Koalicja ma złą passę
– Przekonanie, że prawica ma szansę na przejęcie władzy wynika z poczucia słabości obecnego rządu oraz faktu, że prawica faktycznie rośnie w siłę – zwłaszcza obie Konfederacje. Wokół rządu widać wiele słabych punktów: trudną sytuację gospodarczą, problemy z dopięciem budżetu, kwestie systemu ochrony zdrowia, problemy wizerunkowe oraz konflikty i napięcia wewnątrz koalicji. Do tego dochodzi krytyka koalicji rządowej obecna w mediach społecznościowych (częstsza niż krytyka opozycji), a na wszystko nakłada się efekt naturalnego zużycia władzy – komentuje nam dr Sergiusz Trzeciak, ekspert ds. marketingu politycznego. - Wyborcy koalicji są też niezadowoleni z tempa realizacji obietnic wyborczych i zbyt wolno postępujących reform — to rozczarowuje elektorat centrowy. Kluczowe znaczenie dla oceny szans koalicji na reelekcję, mają też bieżące problemy gospodarcze: rosnące koszty życia i ceny energii. Trzeba jednak pamiętać, że sytuacja jest dynamiczna i może się jeszcze zmienić, więc nic nie jest przesądzone - dodaje ekspert, autor książki "Drzewo kampanii wyborczej 2.0, czyli jak wygrać wybory".
Badanie wykonano w dniach 26-27 października na próbie 1029 dorosłych Polaków.