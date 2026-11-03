Czy koalicja z Tuskiem na czele utrzyma władzę po wyborach? Polacy są sceptyczni

W sondażu zleconym przez "Super Express" ankietowani zostali zapytani o szanse koalicji rządowej na ponowne objęcie rządu po wyborach w 2027 r.

Większość uczestników badania wątpi w możliwości koalicji pod kierownictwem Donalda Tuska.

Politolog, dr Sergiusz Trzeciak, tłumaczy, dlaczego koalicja jest źle postrzegana, ale podkreśla, że wynik przyszłorocznych wyborów nie jest jeszcze przesądzony.

Czy koalicja utrzyma władzę po wyborach?

Rząd mierzy się z wieloma wyzwaniami i zalicza wiele niepowodzeń, zwłaszcza że nie porozumiał się z prezydentem Karolem Nawrockim (43 l.), który blokuje wiele inicjatyw rządu oraz parlamentu.

Nic dziwnego, że o utracie władzy przez koalicję przekonanych jest 47 proc. Polaków. Z kolei 30 proc. ankietowanych uważa, że koalicja jednak wytrwa u władzy, a 23 proc. badanych nie umie przewidzieć, jaki będzie wynik wyborów parlamentarnych. Tak wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster.

Sławomir Mentzen w roli premiera? Miażdżące wyniki sondażu będą mu się śniły po nocach!

Koalicja ma złą passę

– Przekonanie, że prawica ma szansę na przejęcie władzy wynika z poczucia słabości obecnego rządu oraz faktu, że prawica faktycznie rośnie w siłę – zwłaszcza obie Konfederacje. Wokół rządu widać wiele słabych punktów: trudną sytuację gospodarczą, problemy z dopięciem budżetu, kwestie systemu ochrony zdrowia, problemy wizerunkowe oraz konflikty i napięcia wewnątrz koalicji. Do tego dochodzi krytyka koalicji rządowej obecna w mediach społecznościowych (częstsza niż krytyka opozycji), a na wszystko nakłada się efekt naturalnego zużycia władzy – komentuje nam dr Sergiusz Trzeciak, ekspert ds. marketingu politycznego. - Wyborcy koalicji są też niezadowoleni z tempa realizacji obietnic wyborczych i zbyt wolno postępujących reform — to rozczarowuje elektorat centrowy. Kluczowe znaczenie dla oceny szans koalicji na reelekcję, mają też bieżące problemy gospodarcze: rosnące koszty życia i ceny energii. Trzeba jednak pamiętać, że sytuacja jest dynamiczna i może się jeszcze zmienić, więc nic nie jest przesądzone - dodaje ekspert, autor książki "Drzewo kampanii wyborczej 2.0, czyli jak wygrać wybory".

Badanie wykonano w dniach 26-27 października na próbie 1029 dorosłych Polaków.

31

TUSK ZNOWU UCIEKNIE DO BRUKSELI? PANIKA W RZĄDZIE!