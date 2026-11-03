Czy koalicja z Tuskiem na czele utrzyma władzę po wyborach? Polacy są sceptyczni

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-11-03 5:20

Czy obecna koalicja rządowa, pod przywództwem premiera Donalda Tuska (69 l.), utrzyma władzę po wyborach w 2027 r.? Na tak zadane pytanie w sondażu Instytutu Badań Pollster, wykonanym dla „Super Expressu”, aż 47 proc. ankietowanych odpowiada: nie utrzyma!

Premier Donald Tusk i ministrowie w ławach rządowych. O sondażu dotyczącym przyszłości koalicji pisze SE Polityka.
Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz i Krzysztof Gawkowski siedzą obok siebie, poważnie obserwując wydarzenia. Dyskusja o emeryturach stażowych to kluczowy temat, który znajdziesz na Super Biznes.
  • W sondażu zleconym przez "Super Express" ankietowani zostali zapytani o szanse koalicji rządowej na ponowne objęcie rządu po wyborach w 2027 r.
  • Większość uczestników badania wątpi w możliwości koalicji pod kierownictwem Donalda Tuska.
  • Politolog, dr Sergiusz Trzeciak, tłumaczy, dlaczego koalicja jest źle postrzegana, ale podkreśla, że wynik przyszłorocznych wyborów nie jest jeszcze przesądzony.

Czy koalicja utrzyma władzę po wyborach?

Rząd mierzy się z wieloma wyzwaniami i zalicza wiele niepowodzeń, zwłaszcza że nie porozumiał się z prezydentem Karolem Nawrockim (43 l.), który blokuje wiele inicjatyw rządu oraz parlamentu.

Nic dziwnego, że o utracie władzy przez koalicję przekonanych jest 47 proc. Polaków. Z kolei 30 proc. ankietowanych uważa, że koalicja jednak wytrwa u władzy, a 23 proc. badanych nie umie przewidzieć, jaki będzie wynik wyborów parlamentarnych. Tak wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster.

Sławomir Mentzen w roli premiera? Miażdżące wyniki sondażu będą mu się śniły po nocach!

Koalicja ma złą passę

– Przekonanie, że prawica ma szansę na przejęcie władzy wynika z poczucia słabości obecnego rządu oraz faktu, że prawica faktycznie rośnie w siłę – zwłaszcza obie Konfederacje. Wokół rządu widać wiele słabych punktów: trudną sytuację gospodarczą, problemy z dopięciem budżetu, kwestie systemu ochrony zdrowia, problemy wizerunkowe oraz konflikty i napięcia wewnątrz koalicji. Do tego dochodzi krytyka koalicji rządowej obecna w mediach społecznościowych (częstsza  niż krytyka opozycji), a na wszystko nakłada się efekt naturalnego zużycia władzy – komentuje nam dr Sergiusz Trzeciak, ekspert ds. marketingu politycznego. -  Wyborcy koalicji są też niezadowoleni z tempa realizacji obietnic wyborczych i zbyt wolno postępujących reform — to rozczarowuje elektorat centrowy. Kluczowe znaczenie dla oceny szans koalicji na reelekcję, mają też bieżące problemy gospodarcze: rosnące koszty życia i ceny energii. Trzeba jednak pamiętać, że sytuacja jest dynamiczna i może się jeszcze zmienić, więc nic nie jest przesądzone - dodaje ekspert, autor książki "Drzewo kampanii wyborczej 2.0, czyli jak wygrać wybory".

Badanie wykonano w dniach 26-27 października na próbie 1029 dorosłych Polaków. 

Zamieszki w Europie! Ranni policjanci w Niemczech i Francji
Galeria zdjęć 31
TUSK ZNOWU UCIEKNIE DO BRUKSELI? PANIKA W RZĄDZIE!
Sonda
Czy Twoim zdaniem obecna koalicja utrzyma władzę po wyborach w 2027 roku?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SONDAŻ

ROLKI