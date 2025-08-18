Zełenski w USA postawił sprawę jasno. Żadnych ustępstw terytorialnych wobec Rosji

2025-08-18 18:40

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, podczas swojej wizyty w Stanach Zjednoczonych, stanowczo odrzucił możliwość jakichkolwiek ustępstw terytorialnych na rzecz Rosji. Dodał, że Rosję można zmusić do pokoju "tylko siłą".

  • Zełenski spotka się dziśz Trumpem i europejskimi liderami w USA.
  • Rozmowy będą negocjacjach pokojowych i gwarancjach bezpieczeństwa ws. wojny na Ukrainie
  • Zełenski kategorycznie wyklucza oddanie terytorium Rosji.
  • Prezydent Ukrainy wierzy, że tylko siła może zmusić Rosję do pokoju

Zełenski przd spotkaniem z Trumpem: oddanie Rosji terytorium niemożliwe

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski podczas wizyty w USA oświadczył, że odstąpienie terytorium Rosji jest wykluczone. Agencja Reutera podała tę informację w poniedziałek, powołując się na stację Fox News.

Celem wizyty ukraińskiego przywódcy w Stanach Zjednoczonych jest spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem. Według doniesień medialnych, w rozmowach ma wziąć udział również wiceprezydent J.D. Vance.

Spotkanie w Gabinecie Owalnym zaplanowano na godzinę 13:15 czasu lokalnego (19:15 czasu polskiego).

W dalszej części dnia do rozmów mają dołączyć kluczowi europejscy liderzy: przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, sekretarz generalny NATO Mark Rutte, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premierka Włoch Giorgia Meloni oraz prezydent Finlandii Alexander Stubb.

Głównym tematem rozmów mają być negocjacje pokojowe z Rosją oraz uzyskanie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Przywódcy mają również omówić rezultaty piątkowych rozmów Trumpa z Władimirem Putinem, które odbyły się na Alasce. Wśród omawianych kwestii mają znaleźć się szczegóły wstępnych uzgodnień oraz rosyjska propozycja zawieszenia broni w zamian za oddanie części obwodu donieckiego kontrolowanej przez Ukraińców. Co ciekawe, propozycja ta zyskała poparcie Trumpa, który zrezygnował z żądania bezwarunkowego rozejmu.

Zełenski: jedynie siła może zmusić Rosję do pokoju

Przed południem Zełenski spotkał się ze specjalnym wysłannikiem Białego Domu ds. Ukrainy, Keithem Kelloggiem. Po tych rozmowach Zełenski wyraził przekonanie, że jedynie siła może zmusić Rosję do pokoju, dodając, że prezydent USA dysponuje taką siłą.

