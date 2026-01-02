Zełenski podał daty! Ważą się losy pokoju w Ukrainie

Prezydent Zełenski zapowiedział serię spotkań dotyczących pokoju w dniach 3, 6 i 7 stycznia, począwszy od doradców, a następnie z udziałem liderów.

Kluczowe spotkanie liderów odbędzie się 6 stycznia we Francji, gdzie mają zostać zatwierdzone wcześniejsze ustalenia.

Po spotkaniu Zełenskiego z Trumpem, 20-punktowy plan pokojowy jest uzgodniony w 90%, a gwarancje bezpieczeństwa w 100% przez USA i prawie w pełni przez Europę.

Zełenski wskazuje terminy spotkań w sprawie pokoju

Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że rozmowy dotyczące zakończenia wojny wywołanej agresją Rosji na Ukrainę odbędą się w trzech terminach: 3 stycznia, 6 stycznia oraz 7 stycznia. Według zapowiedzi jest to kolejny etap działań koalicji państw określanych jako „chętne”, które koordynują swoje stanowisko w sprawie warunków pokoju i gwarancji bezpieczeństwa.

Zełenski wcześniej podkreślał, że pierwsze spotkanie – 3 stycznia – ma dotyczyć konsultacji doradców ds. bezpieczeństwa. Następnie, 6 stycznia, planowane jest spotkanie na szczeblu przywódców. W piątek prezydent Ukrainy doprecyzował, że po rozmowach liderów odbędzie się jeszcze dodatkowa narada doradców, wyznaczona na 7 stycznia.

Rola Macrona i europejskich liderów

Kluczowym punktem kalendarza ma być spotkanie w Francji, organizowane przez prezydenta Emmanuela Macrona wraz z europejskimi liderami. Zełenski zaznaczył, że efekty wcześniejszych rozmów doradców mają zostać tam formalnie zatwierdzone.W kontekst działań dyplomatycznych wpisują się również rozmowy, w których uczestniczył premier Donald Tusk. Jak przekazał, w konsultacjach uczestniczyli liderzy kluczowych państw europejskich, premier Kanady Mark Carney, przedstawiciele instytucji europejskich oraz sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

Po tych rozmowach Tusk ocenił, że pokój w Ukrainie jest coraz bliżej. Wskazał też, że istotna pozostaje spójność działań polskich władz i współpraca rządu z prezydentem Karolem Nawrockim, zwłaszcza w obliczu zbliżających się decyzji międzynarodowych.

Trump i plan pokojowy: Zełenski mówi o „90 proc.” uzgodnień

Dodatkowym sygnałem przyspieszenia prac mają być ustalenia po spotkaniu Zełenskiego z prezydentem Donaldem Trumpem na Florydzie. Po rozmowie obie strony ogłosiły, że osiągnięto postęp w kierunku zakończenia wojny. Zełenski przekazał, że 20-punktowy plan pokojowy jest w 90 proc. uzgodniony. Według niego gwarancje bezpieczeństwa USA dla Ukrainy mają być ustalone w 100 proc., a europejskie gwarancje są „prawie w 100 proc.”, w tym w 100 proc. w wymiarze militarnym.

