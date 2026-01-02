Generał Kyryło Budanow przejął propozycję Zełenskiego. Stanie na czele Kancelarii Prezydenta Ukrainy

Generał Kyryło Budanow, dotychczasowy szef wywiadu wojskowego Ukrainy, objął stanowisko szefa Kancelarii Prezydenta.

Prezydent Zełenski powierzył mu nową rolę, aby wzmocnić bezpieczeństwo państwa i skuteczniej prowadzić działania dyplomatyczne w obliczu wojny.

Nominacja następuje po dymisji poprzednika, Andrija Jermaka, w związku z dochodzeniem antykorupcyjnym w Enerhoatomie.



Generał Budanow, znany ze swojego doświadczenia w obszarze bezpieczeństwa i wywiadu, wyraził swoją gotowość do podjęcia nowych wyzwań. W oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

- Przyjąłem propozycję prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w sprawie objęcia stanowiska szefa Biura Prezydenta Ukrainy. Kontynuuję służbę Ukrainie. Traktuję to stanowisko jako kolejny odcinek odpowiedzialności wobec kraju - podkreślił.

Dodał również, że praca na nowym stanowisku jest dla niego zaszczytem i odpowiedzialnością, a jego priorytetem będzie koncentracja na kluczowych kwestiach strategicznego bezpieczeństwa państwa w tym historycznym dla Ukrainy czasie.

Zełenski o decyzji

Prezydent Zełenski, ogłaszając swoją propozycję, podkreślił, że Ukraina potrzebuje obecnie większej koncentracji na kwestiach bezpieczeństwa, rozwoju Sił Obronnych i Bezpieczeństwa Ukrainy, a także na ścieżce dyplomatycznej w negocjacjach. W komunikacie prezydenckim czytamy:

- Spotkałem się z Kyryłą Budanowem i zaproponowałem mu objęcie stanowiska szefa Biura Prezydenta Ukrainy. Obecnie Ukraina potrzebuje większej koncentracji na kwestiach bezpieczeństwa, rozwoju Sił Obrony i Bezpieczeństwa Ukrainy, a także na ścieżce dyplomatycznej w negocjacjach, a Biuro Prezydenta będzie służyć realizacji przede wszystkim takich zadań naszego państwa - ocenił.

Prezydent wyraził również przekonanie, że Budanow posiada niezbędne doświadczenie i siłę do osiągania rezultatów. Polecił nowemu szefowi Kancelarii Prezydenta, we współpracy z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy (Rustemem Umierowem) oraz innymi instytucjami, zaktualizowanie i przedstawienie do zatwierdzenia strategicznych podstaw obrony i rozwoju państwa.

Zmiana na stanowisku szefa Kancelarii Prezydenta następuje w kontekście rezygnacji poprzedniego szefa, Andrija Jermaka, który podał się do dymisji 28 listopada. Rezygnacja Jermaka jest powiązana z dochodzeniem Narodowego Antykorupcyjnego Biura Ukrainy (NABU) w sprawie korupcji w państwowym operatorze elektrowni jądrowych, Enerhoatomie.

10 listopada NABU i Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP) ujawniły informacje o rozległym procederze korupcyjnym, w którym kontrahenci Enerhoatomu mieli pobierać łapówki w wysokości od 10 do 15 procent wartości kontraktów. Środki te miały być legalizowane przez tzw. "back office" w Kijowie, przez który, jak ustalono, przeszło około 100 milionów dolarów. W aktach śledztwa Jermak figuruje pod pseudonimem "Ali Baba".

NABU, utworzone w 2014 roku, jest kluczową instytucją w walce z korupcją na Ukrainie, a jego powstanie było jednym z warunków współpracy Ukrainy z Unią Europejską i Międzynarodowym Funduszem Walutowym.

Sylwetka Kyryła Budanowa

Kyryło Budanow, który 4 stycznia skończy 40 lat, jest związany z wojskiem od początku swojej kariery zawodowej. Od sierpnia 2024 roku kierował ukraińskim wywiadem wojskowym (HUR), gdzie zyskał uznanie za swoje działania. Według sondaży, Budanow jest wysoko notowanym kandydatem na następcę Zełenskiego w ewentualnych wyborach prezydenckich, co świadczy o jego popularności i zaufaniu społecznym. Jego nominacja na szefa Kancelarii Prezydenta jest postrzegana jako strategiczny ruch mający na celu wzmocnienie zarządzania państwem w trudnym okresie wojennym.

