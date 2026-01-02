Polska wzmacnia wysiłki pokojowe. Wiceszef MSZ w Kijowie na spotkaniu koalicji chętnych

Polska aktywnie angażuje się w dyplomatyczne wysiłki na rzecz pokoju w Ukrainie, wysyłając wiceszefa MSZ na spotkanie w Kijowie.

Robert Kupiecki reprezentuje Polskę na spotkaniu doradców ds. bezpieczeństwa, gdzie omówione zostaną konkretne kroki w kierunku zakończenia konfliktu.

Polska jest częścią "koalicji chętnych", która ma na celu wypracowanie kompleksowego planu wsparcia dla Ukrainy i zapewnienie jej bezpieczeństwa.

Jakie konkretne propozycje przedstawi Polska i czy te rozmowy przybliżą nas do trwałego pokoju?

Wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Robert Kupiecki, pełniący również funkcję doradcy premiera Donalda Tuska ds. bezpieczeństwa narodowego, udał się do Kijowa, aby wziąć udział w spotkaniu doradców ds. bezpieczeństwa z państw należących do tzw. koalicji chętnych. Rzecznik MSZ, Maciej Wewiór, podkreślił, że podczas tych rozmów Polska przedstawi swoje stanowisko, a jej głos będzie miał znaczenie. Wewiór zaznaczył, że głównym tematem spotkania będą kwestie związane z osiągnięciem pokoju w Ukrainie. Dodał, że rozmowy skupią się na konkretnych dokumentach, a spotkania będą prowadzone na szczeblu rządowym i wojskowym.

Spotkanie w Kijowie poprzedza zaplanowane na 6 stycznia rozmowy przywódców państw koalicji chętnych we Francji. Jest to część szerszych działań dyplomatycznych, mających na celu zakończenie konfliktu.

Wcześniejsze inicjatywy pokojowe

Wcześniej, 28 grudnia ubiegłego roku, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Po rozmowach obaj przywódcy ogłosili postępy w kierunku zakończenia wojny. Zełenski poinformował, że 20-punktowy plan pokojowy jest w 90 proc. uzgodniony, a gwarancje bezpieczeństwa USA i europejskie gwarancje dla Ukrainy są bliskie 100 proc.

Dzień później, prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział spotkanie "koalicji chętnych" w Paryżu, mające na celu sfinalizowanie konkretnych wkładów poszczególnych państw w gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy w ramach negocjowanego porozumienia pokojowego z Rosją.

Czym jest "koalicja chętnych"?

"Koalicja chętnych" została utworzona 2 marca bieżącego roku z inicjatywy premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera. Jej celem jest opracowanie kompleksowego planu wsparcia dla Ukrainy, zapewnienie jej stałego dostępu do broni oraz podejmowanie działań zmierzających do zakończenia wojny. Do koalicji należy 33 państwa, w tym Polska, Australia, Nowa Zelandia, Japonia i Turcja. Warto zaznaczyć, że w skład koalicji nie weszły m.in. USA, niektóre państwa bałkańskie, Węgry oraz Słowacja.

30 grudnia ubiegłego roku premier Donald Tusk uczestniczył w rozmowach na wysokim szczeblu dotyczących zakończenia wojny w Ukrainie, z udziałem liderów kluczowych państw europejskich, premiera Kanady Marka Carneya, szefów instytucji europejskich oraz sekretarza generalnego NATO Marka Rutte. Po tych rozmowach premier Tusk ocenił, że pokój w Ukrainie jest na horyzoncie.

