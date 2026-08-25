Zełenski odpowiedział Tuskowi. Mocna deklaracja i wspomniał o „odwiecznym wrogu”

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-08-25 12:52

Wołodymyr Zełenski odpowiedział Donaldowi Tuskowi na życzenia z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy. Prezydent podziękował Polsce za wsparcie od początku pełnoskalowej rosyjskiej agresji i nawiązał do hasła „Za waszą wolność i naszą”.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na tle flagi UE i Ukrainy. O relacjach z Polską przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Action Press/ AKPA
  • Prezydent Wołodymyr Zełenski skierował wzruszające podziękowania do Polski i Donalda Tuska za nieustanne wsparcie w walce o wolność Ukrainy.
  • W mocnych słowach odniósł się do „odwiecznego wroga”, podkreślając kluczowe znaczenie wspólnego bezpieczeństwa Polski i Ukrainy w obliczu agresji.
  • Odkryj, jak historyczne hasło „Za waszą wolność i naszą” nabiera dziś nowego, potężnego znaczenia i co to oznacza dla przyszłości regionu.

Zełenski odpowiedział Tuskowi

Wołodymyr Zełenski podziękował premierowi Donaldowi Tuskowi za życzenia złożone Ukrainie z okazji Dnia Niepodległości. Prezydent Ukrainy opublikował w mediach społecznościowych odpowiedź na wpis szefa polskiego rządu.

„Dziękuję, drogi @donaldtusk, za ciepłe życzenia z okazji Dnia Niepodległości i nieustającą solidarność z Ukrainą” – napisał Zełenski.

Ukraiński przywódca podkreślił także znaczenie pomocy, jaką jego kraj otrzymuje od Polski od początku rosyjskiej inwazji na pełną skalę.

„Jesteśmy wdzięczni Polsce i całemu polskiemu narodowi za to, że stoją u boku Ukrainy i Ukraińców od pierwszych dni pełnoskalowej agresji Rosji” – zaznaczył.

„Razem pokonamy odwiecznego wroga”

Najmocniejszy fragment wpisu Zełenskiego dotyczył wspólnego bezpieczeństwa Polski, Ukrainy i całej Europy. Prezydent Ukrainy nawiązał do historycznego hasła walki o wolność.

„Dziś, broniąc prawa wszystkich narodów Europy do życia w wolności, słowa „Za waszą wolność i naszą” nabierają ponownie szczególnego znaczenia. Razem pokonamy odwiecznego wroga i ochronimy nasze wspólne bezpieczeństwo” – napisał Wołodymyr Zełenski.

Tusk: Polska stoi u boku Ukrainy

Zełenski odpowiedział na wcześniejszy wpis Donalda Tuska. Polski premier przypomniał w nim o cenie, jaką Polacy w swojej historii płacili za niepodległość.

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„My, Polacy, dobrze wiemy, co oznacza płacenie najwyższej ceny za niepodległość. Dobrze wiemy, co oznaczają słowa „Za naszą i waszą wolność”. Dlatego Naród Polski dzisiaj, w Dzień Niepodległości Ukrainy, stoi niezłomnie u boku walczącego Narodu Ukrainy. 🇵🇱❤️🇺🇦” – napisał Donald Tusk.

Wymiana wpisów obu polityków nastąpiła przy okazji obchodzonego 24 sierpnia Dnia Niepodległości Ukrainy.

Poniżej galeria zdjęć: Wołodymyr Zełenski spotkał się z Donaldem Tuskiem

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UKRAINA
WOŁODYMYR ZEŁENSKI
DONALD TUSK