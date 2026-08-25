Zełenski odpowiedział Tuskowi. Mocna deklaracja i wspomniał o „odwiecznym wrogu”

- Prezydent Wołodymyr Zełenski skierował wzruszające podziękowania do Polski i Donalda Tuska za nieustanne wsparcie w walce o wolność Ukrainy.
- W mocnych słowach odniósł się do „odwiecznego wroga”, podkreślając kluczowe znaczenie wspólnego bezpieczeństwa Polski i Ukrainy w obliczu agresji.
- Odkryj, jak historyczne hasło „Za waszą wolność i naszą” nabiera dziś nowego, potężnego znaczenia i co to oznacza dla przyszłości regionu.
Zełenski odpowiedział Tuskowi
Wołodymyr Zełenski podziękował premierowi Donaldowi Tuskowi za życzenia złożone Ukrainie z okazji Dnia Niepodległości. Prezydent Ukrainy opublikował w mediach społecznościowych odpowiedź na wpis szefa polskiego rządu.
„Dziękuję, drogi @donaldtusk, za ciepłe życzenia z okazji Dnia Niepodległości i nieustającą solidarność z Ukrainą” – napisał Zełenski.
Ukraiński przywódca podkreślił także znaczenie pomocy, jaką jego kraj otrzymuje od Polski od początku rosyjskiej inwazji na pełną skalę.
„Jesteśmy wdzięczni Polsce i całemu polskiemu narodowi za to, że stoją u boku Ukrainy i Ukraińców od pierwszych dni pełnoskalowej agresji Rosji” – zaznaczył.
„Razem pokonamy odwiecznego wroga”
Najmocniejszy fragment wpisu Zełenskiego dotyczył wspólnego bezpieczeństwa Polski, Ukrainy i całej Europy. Prezydent Ukrainy nawiązał do historycznego hasła walki o wolność.
„Dziś, broniąc prawa wszystkich narodów Europy do życia w wolności, słowa „Za waszą wolność i naszą” nabierają ponownie szczególnego znaczenia. Razem pokonamy odwiecznego wroga i ochronimy nasze wspólne bezpieczeństwo” – napisał Wołodymyr Zełenski.
Tusk: Polska stoi u boku Ukrainy
Zełenski odpowiedział na wcześniejszy wpis Donalda Tuska. Polski premier przypomniał w nim o cenie, jaką Polacy w swojej historii płacili za niepodległość.
Kto najczęściej znikał z głosowań? Jest nowy niechlubny ranking posłów
„My, Polacy, dobrze wiemy, co oznacza płacenie najwyższej ceny za niepodległość. Dobrze wiemy, co oznaczają słowa „Za naszą i waszą wolność”. Dlatego Naród Polski dzisiaj, w Dzień Niepodległości Ukrainy, stoi niezłomnie u boku walczącego Narodu Ukrainy. 🇵🇱❤️🇺🇦” – napisał Donald Tusk.
Wymiana wpisów obu polityków nastąpiła przy okazji obchodzonego 24 sierpnia Dnia Niepodległości Ukrainy.
Poniżej galeria zdjęć: Wołodymyr Zełenski spotkał się z Donaldem Tuskiem