Zełenski odpowiedział Tuskowi. Mocna deklaracja i wspomniał o „odwiecznym wrogu”

Prezydent Wołodymyr Zełenski skierował wzruszające podziękowania do Polski i Donalda Tuska za nieustanne wsparcie w walce o wolność Ukrainy.

W mocnych słowach odniósł się do „odwiecznego wroga”, podkreślając kluczowe znaczenie wspólnego bezpieczeństwa Polski i Ukrainy w obliczu agresji.

Odkryj, jak historyczne hasło „Za waszą wolność i naszą” nabiera dziś nowego, potężnego znaczenia i co to oznacza dla przyszłości regionu.

Zełenski odpowiedział Tuskowi

Wołodymyr Zełenski podziękował premierowi Donaldowi Tuskowi za życzenia złożone Ukrainie z okazji Dnia Niepodległości. Prezydent Ukrainy opublikował w mediach społecznościowych odpowiedź na wpis szefa polskiego rządu.

„Dziękuję, drogi @donaldtusk, za ciepłe życzenia z okazji Dnia Niepodległości i nieustającą solidarność z Ukrainą” – napisał Zełenski.

Ukraiński przywódca podkreślił także znaczenie pomocy, jaką jego kraj otrzymuje od Polski od początku rosyjskiej inwazji na pełną skalę.

„Jesteśmy wdzięczni Polsce i całemu polskiemu narodowi za to, że stoją u boku Ukrainy i Ukraińców od pierwszych dni pełnoskalowej agresji Rosji” – zaznaczył.

„Razem pokonamy odwiecznego wroga”

Najmocniejszy fragment wpisu Zełenskiego dotyczył wspólnego bezpieczeństwa Polski, Ukrainy i całej Europy. Prezydent Ukrainy nawiązał do historycznego hasła walki o wolność.

„Dziś, broniąc prawa wszystkich narodów Europy do życia w wolności, słowa „Za waszą wolność i naszą” nabierają ponownie szczególnego znaczenia. Razem pokonamy odwiecznego wroga i ochronimy nasze wspólne bezpieczeństwo” – napisał Wołodymyr Zełenski.

Tusk: Polska stoi u boku Ukrainy

Zełenski odpowiedział na wcześniejszy wpis Donalda Tuska. Polski premier przypomniał w nim o cenie, jaką Polacy w swojej historii płacili za niepodległość.

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„My, Polacy, dobrze wiemy, co oznacza płacenie najwyższej ceny za niepodległość. Dobrze wiemy, co oznaczają słowa „Za naszą i waszą wolność”. Dlatego Naród Polski dzisiaj, w Dzień Niepodległości Ukrainy, stoi niezłomnie u boku walczącego Narodu Ukrainy. 🇵🇱❤️🇺🇦” – napisał Donald Tusk.

Thank you, dear @donaldtusk, for your warm Independence Day congratulations and continued solidarity with Ukraine.We are grateful to Poland and to the entire Polish people for standing with Ukraine and Ukrainians since the first days of Russia’s full-scale aggression.Today,… https://t.co/hC1S7z6K4Z— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 25, 2026

Wymiana wpisów obu polityków nastąpiła przy okazji obchodzonego 24 sierpnia Dnia Niepodległości Ukrainy.

Poniżej galeria zdjęć: Wołodymyr Zełenski spotkał się z Donaldem Tuskiem

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