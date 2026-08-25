Braun ma stawić się w krakowskim IPN. Wezwano go jako podejrzanego

Europoseł Grzegorz Braun został wezwany do krakowskiego oddziału IPN, gdzie ma stawić się we wtorek w charakterze podejrzanego.

Instytut Pamięci Narodowej, choć nie ujawnia szczegółów, prowadzi śledztwo dotyczące jego kontrowersyjnych wypowiedzi o zbrodniach w Auschwitz.

Dowiedz się, jakie konsekwencje prawne grożą politykowi i co może oznaczać to wezwanie dla jego przyszłości politycznej.

Grzegorz Braun wezwany do IPN

Lider Konfederacji Korony Polskiej i europoseł Grzegorz Braun został wezwany do krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Ma się tam stawić we wtorek w charakterze podejrzanego.

Informację potwierdził PAP rzecznik IPN dr Rafał Kościański. Czynności mają rozpocząć się o godz. 11.

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– Na miejscu, na godz. 11, prokurator zaplanował czynności procesowe wynikające z zaplanowanych czynności w toku śledztwa. O wynikach tych czynności i postępowania poinformujemy stosownym komunikatem po ich zakończeniu – powiedział przedstawiciel IPN.

IPN nie ujawnia, której sprawy dotyczy wezwanie

Instytut nie poinformował na razie, w jakim konkretnie postępowaniu Braun został wezwany w charakterze podejrzanego.

W krakowskim oddziale IPN od lipca 2025 roku prowadzone jest jednak śledztwo dotyczące wypowiedzi polityka na temat zbrodni dokonanych w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau.

Postępowanie wszczęto po słowach, które Braun wypowiedział podczas wywiadu w Radiu Wnet. Jak informował wówczas IPN, śledztwo dotyczy publicznego i wbrew faktom zaprzeczania zbrodniom ludobójstwa popełnionym przez Niemców w KL Auschwitz-Birkenau z wykorzystaniem komór gazowych.

Na obecnym etapie IPN nie potwierdził jednak, że wtorkowe czynności dotyczą właśnie tego postępowania.

Śledztwo wszczęto po kilku zawiadomieniach

IPN informował wcześniej, że postępowanie prowadzone jest w kierunku przestępstwa z art. 55 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.

Śledztwo wszczęto po zawiadomieniach złożonych przez posłankę Lewicy Annę-Marię Żukowską, dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau dr. Piotra M. A. Cywińskiego oraz prezesa Fundacji Basta Bartosza Staszewskiego.

Śledczy analizowali również materiały przekazane przez Prokuraturę Rejonową Warszawa-Śródmieście Północ. Czyn objęty tym postępowaniem jest zagrożony karą grzywny albo pozbawienia wolności do trzech lat. IPN zapowiedział, że po zakończeniu wtorkowych czynności opublikuje komunikat dotyczący ich przebiegu i dalszych działań.

Poniżej galeria zdjęć: Grzegorz Braun pojawił się w prokuraturze. Nie otrzymał żadnych zarzutów

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