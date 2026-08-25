Pogrzeb gen. Mirosława Różańskiego. Znamy datę i miejsce ostatniego pożegnania

Pogrzeb gen. Mirosława Różańskiego. Jest data i godzina

Informacje na temat pogrzebu generała Mirosława Różańskiego przekazał przekazane zostały przez Stratpoints. Jak podano ostatnie pożegnanie odbędzie się w najbliższy piątek, 28 sierpnia. Msza święta zostanie odprawiona w kościele pod wezwaniem św. Wojciecha w Międzyrzeczu, rozpocznie się ona o godzinie 13:00. Natomiast pochowanie zaplanowano na Cmentarzu Komunalnym w Międzyrzeczu (w okolicach jeziora Oko) o godzinie 14:00.

Przekazano także, że rodzina senatora ma specjalną prośbę do żałobników, którzy przybędą pożegnać zmarłego. Chodzi o to, by nie przynosić kwiatów, a zamiast tego wesprzeć cele charytatywne.

Mirosław Różański odszedł w wieku 63 lat. Jak napisała na portalu X marszałek Senatu, Małgorzata Kidawa-Błońska: - Po ciężkiej chorobie zmarł gen. Mirosław Różański, Senator XI kadencji, przewodniczący Komisji Obrony Narodowej, były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych. Odszedł odważny i uczciwy człowiek, który służył Polsce. Rodzinie i Bliskim składam wyrazy głębokiego współczucia.

Kim był Mirosław Różański: kariera wojskowa i polityczna

Mirosław Różański był senatorem XI kadencji. Urodził się 1 grudnia 1962 r. w Głogowie. W 1986 r. ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych. W 1989 r. odbył kurs dowódców batalionu w Centrum Doskonalenia Oficerów. W latach 1992–1993 studiował w Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie. W 1998 r. ukończył kurs taktyczno-operacyjny w tej uczelni. W 2000 r. odbył studia podyplomowe w Studium Polityki Obronnej. W 2011 r. uzyskał stopień doktora z zakresu zarządzania podmiotami publicznymi.

Służbę wojskową rozpoczął w 1986 r. w 42. Pułku Zmechanizowanym w Żarach na stanowisku dowódcy plutonu. Po zakończeniu praktyki w Oddziale Szkolenia Bojowego Śląskiego Okręgu Wojskowego był szefem szkolenia w 34. Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu, a następnie szefem sztabu w tej brygadzie. W 1999 r. objął obowiązki dowódcy 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej (WBZ) w Międzyrzeczu. W 2003 r. rozpoczął służbę na stanowisku szefa sztabu w dowództwie 11. Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu. W 2005 r. otrzymał nominację generalską i ponownie dowodził 17. WBZ.

W 2008 r. objął stanowisko zastępcy szefa Zarządu Planowania Strategicznego P–5 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W 2009 r. został dowódcą 11. Dywizji Kawalerii Pancernej i otrzymał nominację na stopień generała dywizji. W latach 2012–2013 kierował Departamentem Strategii i Planowania Obronnego w Ministerstwie Obrony Narodowej. Pełnił funkcję pełnomocnika Ministerstwa Obrony Narodowej ds. reformy systemu zarządzania, kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. W latach 2015–2016 był Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych; złożył rezygnację z pełnionej funkcji.

Odznaczania gen. Mirosława Różańskiego

Został odznaczony m.in: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Wojskowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”, Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, Gwiazdą Iraku, Krzyżem Honoru Bundeswehry w Złocie. Otrzymał nagrodę Buzdygan 2008.

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