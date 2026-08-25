Rewolucja w systemie kaucyjnym. Minister zapowiada: "Producenci zapłacą za opakowania"

System kaucyjny budzi emocje nie tylko wśród klientów, którzy muszą pamiętać o oddawaniu pustych butelek i puszek. Pojawiają się także pytania o jego wpływ na opłaty za odbiór odpadów. Zakłady gospodarowania odpadami tracą bowiem część surowców, na których wcześniej mogły zarabiać. Czy wyższe koszty zostaną przerzucone na mieszkańców?

Paulina Hennig-Kloska przekonywała na antenie RMF FM, że odpowiedzią ma być długo oczekiwana ustawa o rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

Producenci mają finansować obieg opakowań

– Za chwilę wejdzie ustawa o rozszerzonej odpowiedzialności producenta i to producenci będą finansować cały obieg zwrotu opakowań – zapowiedziała minister klimatu i środowiska w Porannej rozmowie RMF FM.

Jak dodała, projekt jest już praktycznie gotowy i jesienią ma trafić do parlamentu. Hennig-Kloska oceniła jednocześnie, że brak odpowiednich regulacji jest zaniedbaniem poprzedniej władzy, która uruchomiła system kaucyjny, ale nie wdrożyła przepisów dotyczących odpowiedzialności producentów.

Zgodnie z zapowiedzią minister ciężar finansowania obiegu opakowań ma więc zostać przeniesiony na firmy, które wprowadzają je na rynek. Nie tylko w przypadku napojów, lecz również innych produktów sprzedawanych w opakowaniach.

Czy opłaty za śmieci będą rosły?

Szefowa resortu klimatu i środowiska argumentowała, że dzięki systemowi kaucyjnemu zmniejsza się ilość odpadów trafiających do koszy oraz do przestrzeni publicznej.

– Śmieci mamy mniej w koszach, śmieci mamy mniej w otoczeniu a więc systematycznie koszt obsługi będzie spadał – mówiła w RMF FM. Minister wskazała, że na ceny odbioru odpadów wpływają przede wszystkim rosnące koszty transportu oraz wynagrodzeń pracowników. Jej zdaniem mniejsza ilość śmieci powinna z czasem oznaczać również mniejsze potrzeby kadrowe i oszczędności w całym systemie.

Jednocześnie Hennig-Kloska ostrzegła przed finansowymi konsekwencjami nieosiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu. Jak mówiła, w tym roku wymagany poziom zwrotu opakowań wynosi 77 proc.

– Nieosiągnięcie tego oznacza ogromne koszty dla samorządów, producentów, a więc również dla konsumentów i gospodarstw domowych – podkreśliła. Według minister poszczególnym samorządom mogą grozić wielomilionowe kary.

Bony kaucyjne będą ważne dłużej?

Zmiany mają dotyczyć również bonów wydawanych przez automaty po zwrocie butelek i puszek. Obecnie ich krótki termin ważności wywołuje niezadowolenie klientów. Hennig-Kloska zapowiedziała, że jesienią wystąpi o wpisanie odpowiedniej nowelizacji do wykazu prac rządu.

– Minimum wydaje się kwartał, bo możemy korzystać z różnych punktów w różnym tempie do nich zwracać – powiedziała w RMF FM.

Minister nie wykluczyła, że bon mógłby być ważny nawet sześć miesięcy. Za najbardziej pożądane rozwiązanie uznała jednak zwracanie pieniędzy bezpośrednio na konto klienta – za pomocą BLIKA lub karty płatniczej. Taką możliwość oferują już niektóre nowoczesne butelkomaty.

Resort pracuje ponadto nad rozszerzeniem systemu kaucyjnego o małe, jednorazowe butelki szklane, czyli popularne „małpki”. Szczegóły zmian mają zostać przedstawione jesienią.